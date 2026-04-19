Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Пиза
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.01
П2
2.65
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.40
П2
4.50
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
3
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
12.20
П2
31.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
1
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.10
П2
12.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
13.75
X
5.60
П2
1.25
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.63
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Италия
21:45
Ювентус
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
7.20
Футбол. Франция
21:45
ПСЖ
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.46
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

«По-моему, очень много вопросов». Евсеев на флеш-интервью после «Зенита» отвечал молчанием

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев на флеш-интервью после матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1) неохотно ответил на вопросы репортера.

Источник: РИА "Новости"

— Вадим Валентинович, расскажите, пожалуйста, о ваших эмоциях, ваш комментарий по этому матчу.

— Хорошие эмоции.

— Почему у команды «Динамо», особенно до 60-й минуты очень был такой плохой выход в атаку, очень много выносов и много безадресных выносов? Как вы это прокомментируете?

— Мы хорошо играли.

— Если чуть обстоятельнее сказать. Именно такая ли была задумка, такие выходы, такая тактика?

— Да.

— Помимо этого, еще какие-то были варианты развития атаки?

— Конечно.

— А какие, если не секрет?

— (молчание).

— Расскажите, пожалуйста, при выходе в атаку Сердерова был выбор между ним и Ражабом. Ввиду чего принимали решение, что выйдет Сердер?

— (молчание).

— Он больше готов или то, что Ражаб еще травмирован?

— Монету бросил.

— Что поменялось в игре «Динамо»? После отраженного пенальти как-то воспряли духом.

— Мы играли в футбол сегодня.

— Вы говорите, что будете играть для болельщиков. Сегодня их собралось много. Как считаете, той игрой, которую показало «Динамо», довольны ли они?

— Ну… Наверное, как мы играем — поэтому болельщик и пришел.

— А вы довольны тем, как «Динамо» отреагировало на все те перипетии в матче?

— Я своей командой очень доволен.

— Уже есть какие-то мысли, Аззи получил карточку, он пропустит следующий матч, кем заменить? Или еще пока не думали?

— По-моему, очень много вопросов, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ» и ушел из кадра.

Ранее Евсеев дважды был оштрафован на 100 тысяч рублей за использование мата во время флеш-интервью.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Никита Глушков
78′
Нереализованные пенальти
Зенит
Александр Соболев
71′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
24′
79′
13
Сослан Кагермазов
86′
10
Джавад Хоссейннеджад
57′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
72′
28
Сердер Сердеров
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
7
Александр Соболев
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
75′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
75′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
46′
20
Педро
10
Максим Глушенков
86′
90′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
75′
61
Даниил Кондаков
Статистика
Динамо Мх
Зенит
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
6
Угловые
5
6
Фолы
19
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти