«По-моему, очень много вопросов». Евсеев на флеш-интервью после «Зенита» отвечал молчанием

— Вадим Валентинович, расскажите, пожалуйста, о ваших эмоциях, ваш комментарий по этому матчу.
— Хорошие эмоции.
— Почему у команды «Динамо», особенно до 60-й минуты очень был такой плохой выход в атаку, очень много выносов и много безадресных выносов? Как вы это прокомментируете?
— Мы хорошо играли.
— Если чуть обстоятельнее сказать. Именно такая ли была задумка, такие выходы, такая тактика?
— Да.
— Помимо этого, еще какие-то были варианты развития атаки?
— Конечно.
— А какие, если не секрет?
— (молчание).
— Расскажите, пожалуйста, при выходе в атаку Сердерова был выбор между ним и Ражабом. Ввиду чего принимали решение, что выйдет Сердер?
— (молчание).
— Он больше готов или то, что Ражаб еще травмирован?
— Монету бросил.
— Что поменялось в игре «Динамо»? После отраженного пенальти как-то воспряли духом.
— Мы играли в футбол сегодня.
— Вы говорите, что будете играть для болельщиков. Сегодня их собралось много. Как считаете, той игрой, которую показало «Динамо», довольны ли они?
— Ну… Наверное, как мы играем — поэтому болельщик и пришел.
— А вы довольны тем, как «Динамо» отреагировало на все те перипетии в матче?
— Я своей командой очень доволен.
— Уже есть какие-то мысли, Аззи получил карточку, он пропустит следующий матч, кем заменить? Или еще пока не думали?
— По-моему, очень много вопросов, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ» и ушел из кадра.
Ранее Евсеев дважды был оштрафован на 100 тысяч рублей за использование мата во время флеш-интервью.
Вадим Евсеев
Сергей Семак
Никита Глушков
78′
Александр Соболев
71′
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
24′
79′
13
Сослан Кагермазов
86′
10
Джавад Хоссейннеджад
57′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
72′
28
Сердер Сердеров
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
7
Александр Соболев
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
75′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
75′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
46′
20
Педро
10
Максим Глушенков
86′
90′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
75′
61
Даниил Кондаков
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
