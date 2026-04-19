Евсеев после поражения от «Зенита»: «Победа любой ценой махачкалинскому “Динамо” не нужна»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев похвалил игроков команды в раздевалке после матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Игра прошла 19 апреля на «Анжи Арене» в Каспийске и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. На 78-й минуте капитан хозяев Никита Глушков забил автогол. После матча Евсеев не стал отвечать на вопросы журналиста во флеш-интервью.

«Молодцы. Мы понимаем, против кого играли. Победа любой ценой нам не нужна. Мы играли, старались, но нюансы сыграли роль. Мы знаем свое место. Они борются за чемпионство, мы — за другие места. Не в чем вас упрекнуть. Ошибки бывают, но надо меньше их совершать. Наверное, зритель сегодня пришел из-за того, что вы хорошо играете. Не дожали, не дотерпели. Да, мы сегодня проиграли, но с высоко поднятой головой», — сказал Евсеев на видео, опубликованном пресс-службой «Динамо».

«Динамо» с 23 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Динамо Мх
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
19.04.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Никита Глушков
78′
Нереализованные пенальти
Зенит
Александр Соболев
71′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
43
Ильяс Ахмедов
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
24′
79′
13
Сослан Кагермазов
86′
10
Джавад Хоссейннеджад
57′
25
Гамид Агаларов
11
Миро
72′
28
Сердер Сердеров
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
7
Александр Соболев
5
Вильмар Барриос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
75′
66
Роман Вега
11
Луис Энрике
75′
17
Андрей Мостовой
14
Джон Джон
46′
20
Педро
10
Максим Глушенков
86′
90′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
75′
61
Даниил Кондаков
Статистика
Динамо Мх
Зенит
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
7
15
Удары в створ
2
6
Угловые
5
6
Фолы
19
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
