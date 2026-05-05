Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
4
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
П1
X
П2

«Овечкин — это уровень Месси и Роналду»

Один из лучших игроков РПЛ Эдуард Сперцян — о феномене легенды хоккея, борьбе «Краснодара» за чемпионство и успехах Сафонова в ПСЖ.

Источник: Спорт-Экспресс

Сезон в российском футболе выходит на финишную прямую — и пока он складывается особенно удачно для действующего чемпиона, «Краснодара». «Быки» близки к тому, чтобы защитить титул: за два тура до конца они лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. Для итоговой победы им нужно обыграть в гостях московское «Динамо» и дома «Оренбург».

Параллельно команда Мурада Мусаева ведет борьбу за Кубок России. После нулевой ничьей в Москве «Краснодар» сыграет с «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ 7 мая. Победа выведет его в Суперфинал, где 24 мая соперником станет «Спартак» или ЦСКА. Таким образом, у клуба есть шанс оформить «золотой дубль».

В интервью «Известиям» полузащитник Эдуард Сперцян оценил перспективы команды на финише сезона, объяснил причины лидерства в чемпионате, высказался об успехах Матвея Сафонова в ПСЖ и вспомнил встречу с Александром Овечкиным.

— Насколько «Краснодар» готов выиграть оба трофея?

— Готовы! Мы сейчас лидируем в чемпионате и уже дошли до предпоследней стадии Кубка. Все мысли сейчас о второй встрече с «Динамо». Тем более мы будем играть дома, при своих болельщиках. Я надеюсь, мы пройдем в Суперфинал и сможем его выиграть, как и два оставшихся матча чемпионата.

— Что нужно сделать, чтобы в обоих турнирах довести дело до победы?

— Продолжать делать то, что мы делаем сейчас. У нас очень хороший коллектив, который до конца бьется за победу в каждом матче. Что мы видели и в последних играх, когда на последних минутах добивались побед над «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», вырывали ничью с «Балтикой». Всё это давалось нам с огромным трудом. И в прошлом году чемпионство далось также очень непросто, но мы проявляли характер, боролись до конца. Поэтому сейчас лидируем. Надо не останавливаться на этом.

— У «Краснодара» очень узкая обойма футболистов, постоянно играют только 14−15 человек. За счет чего при таких условиях удается до последнего претендовать на два титула?

— У нас очень хорошая, сплоченная команда, которая очень хочет постоянно побеждать. Все ребята скромные, поэтому мы просто делаем свое дело. Работаем, пашем на поле в каждом матче. Поддерживаем друг друга постоянно на поле и в раздевалке. Характер, дисциплина — такие вещи очень помогают. Все ребята понимают, какой есть шанс у команды на трофеи. Стараемся во всех мелочах быть лучше. И это помогает.

— У Матвея Сафонова сейчас решающие матчи сезона в ПСЖ, он может выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Удивились тому, как он с января сумел пробиться в основной состав сильнейшей команды Европы?

— Нет, я знал, что он способен на это. Очень рад за него. Иногда списываемся, не очень часто, но списываемся, всегда желаю ему удачи. Буду болеть за него в решающих матчах. Будет тяжело, как показал недавний матч с «Баварией» (5:4), но я верю в Матвея.

— На ваш взгляд, он окончательно стал основным вратарем ПСЖ?

— Я думаю, он уже доказал, что достоин быть первым номером.

— Когда год назад он еще сидел там на лавке под Джанлуиджи Доннаруммой, а потом клуб подписал Люку Шевалье, верили, что вторую половину этого сезона в основе ПСЖ будет именно Сафонов?

— Верил, конечно! У него был шанс, которым он воспользовался. Матвей долго ждал этого шанса. И отлично себя показал. Он большой молодец!

— Несколько месяцев назад вы выкладывали в соцсетях фото с Александром Овечкиным. Следите за его игрой?

— Я не очень часто смотрю хоккей, но, естественно, знаю, кто такой Овечкин. Это настоящая легенда, которая прославляет Россию.

— Кто в футболе сопоставим с ним по масштабу величия?

— Лионель Месси и Криштиану Роналду. Такой уровень. Овечкин — настоящая мировая звезда, это очевидно.

Алексей Фомин

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше