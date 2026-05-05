«Овечкин — это уровень Месси и Роналду»

Сезон в российском футболе выходит на финишную прямую — и пока он складывается особенно удачно для действующего чемпиона, «Краснодара». «Быки» близки к тому, чтобы защитить титул: за два тура до конца они лидируют в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. Для итоговой победы им нужно обыграть в гостях московское «Динамо» и дома «Оренбург».
Параллельно команда Мурада Мусаева ведет борьбу за Кубок России. После нулевой ничьей в Москве «Краснодар» сыграет с «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ 7 мая. Победа выведет его в Суперфинал, где 24 мая соперником станет «Спартак» или ЦСКА. Таким образом, у клуба есть шанс оформить «золотой дубль».
В интервью «Известиям» полузащитник Эдуард Сперцян оценил перспективы команды на финише сезона, объяснил причины лидерства в чемпионате, высказался об успехах Матвея Сафонова в ПСЖ и вспомнил встречу с Александром Овечкиным.
— Насколько «Краснодар» готов выиграть оба трофея?
— Готовы! Мы сейчас лидируем в чемпионате и уже дошли до предпоследней стадии Кубка. Все мысли сейчас о второй встрече с «Динамо». Тем более мы будем играть дома, при своих болельщиках. Я надеюсь, мы пройдем в Суперфинал и сможем его выиграть, как и два оставшихся матча чемпионата.
— Что нужно сделать, чтобы в обоих турнирах довести дело до победы?
— Продолжать делать то, что мы делаем сейчас. У нас очень хороший коллектив, который до конца бьется за победу в каждом матче. Что мы видели и в последних играх, когда на последних минутах добивались побед над «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», вырывали ничью с «Балтикой». Всё это давалось нам с огромным трудом. И в прошлом году чемпионство далось также очень непросто, но мы проявляли характер, боролись до конца. Поэтому сейчас лидируем. Надо не останавливаться на этом.
— У «Краснодара» очень узкая обойма футболистов, постоянно играют только 14−15 человек. За счет чего при таких условиях удается до последнего претендовать на два титула?
— У нас очень хорошая, сплоченная команда, которая очень хочет постоянно побеждать. Все ребята скромные, поэтому мы просто делаем свое дело. Работаем, пашем на поле в каждом матче. Поддерживаем друг друга постоянно на поле и в раздевалке. Характер, дисциплина — такие вещи очень помогают. Все ребята понимают, какой есть шанс у команды на трофеи. Стараемся во всех мелочах быть лучше. И это помогает.
— У Матвея Сафонова сейчас решающие матчи сезона в ПСЖ, он может выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Удивились тому, как он с января сумел пробиться в основной состав сильнейшей команды Европы?
— Нет, я знал, что он способен на это. Очень рад за него. Иногда списываемся, не очень часто, но списываемся, всегда желаю ему удачи. Буду болеть за него в решающих матчах. Будет тяжело, как показал недавний матч с «Баварией» (5:4), но я верю в Матвея.
— На ваш взгляд, он окончательно стал основным вратарем ПСЖ?
— Я думаю, он уже доказал, что достоин быть первым номером.
— Когда год назад он еще сидел там на лавке под Джанлуиджи Доннаруммой, а потом клуб подписал Люку Шевалье, верили, что вторую половину этого сезона в основе ПСЖ будет именно Сафонов?
— Верил, конечно! У него был шанс, которым он воспользовался. Матвей долго ждал этого шанса. И отлично себя показал. Он большой молодец!
— Несколько месяцев назад вы выкладывали в соцсетях фото с Александром Овечкиным. Следите за его игрой?
— Я не очень часто смотрю хоккей, но, естественно, знаю, кто такой Овечкин. Это настоящая легенда, которая прославляет Россию.
— Кто в футболе сопоставим с ним по масштабу величия?
— Лионель Месси и Криштиану Роналду. Такой уровень. Овечкин — настоящая мировая звезда, это очевидно.
Алексей Фомин