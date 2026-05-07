Алаев уверен, что Заболотный не употреблял допинг умышленно

Глава РПЛ надеется, что футболисту удастся решить этот вопрос.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ситуация с допингом у футболиста московского «Спартака» Антона Заболотного является недоразумением. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

«Я надеюсь, что это какое-то недоразумение, сначала его отстранили, сейчас он может продолжать тренироваться, — сказал он. — Я надеюсь, что юристы разберутся, сами все прокомментируют. У меня нет никаких сомнений, что Антон — настоящий спортсмен. У меня нет никаких сомнений, что он не употреблял допинг умышленно. Вы посмотрите лист этих препаратов, всякое бывает. Я уверен, что этот вопрос будет решен».

В воскресенье пресс-служба «Спартака» сообщила, что Заболотный был уведомлен о неблагоприятном результате анализа его допинг-пробы, взятой в рамках внесоревновательного тестирования. Футболиста временно отстранили от тренировок и матчей, но санкции были отменены с 30 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило футболисту участвовать в тренировках и соревнованиях. Сам Заболотный заявил, что намерен доказать невиновность в нарушении антидопинговых правил.