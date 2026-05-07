Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.20
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.92
П2
5.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.01
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.23
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Первая лига
08.05
Чайка
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.42
П2
2.32

«Не бразилец, а индус нетрезвый»: Дзюба о первых днях Вендела в «Зените»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, который на данный момент выступает в составе тольяттинского «Акрона», высказался об игре бразильского полузащитника Вендела в первое время после перехода, заявив, что первые полгода в клубе шутили о том, что ошиблись с национальностью футболиста.

Источник: AP 2024

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В текущем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил 2 гола.

«Он был вообще никакой. Первые полгода мы не понимали, как его можно было взять со “Спортинга”. Мы шутили, что взяли не бразильца, а индуса нетрезвого. Позднее он уже раскрылся и мы все обалдели, что он с мячом бежит быстрее, чем без него. У него очень быстрые ноги, он очень скоростной. Очень сильный футболист», — заявил Дзюба в сериале «Зенит Навсегда».

В своем дебютном сезоне бразилец сыграл в составе клуба 20 матчей, забив два гола. Сам Вендел отметил, что период адаптации в «Зените» дался для него непросто.

«Было непросто, потому что я приехал в Россию один, без семьи, без друзей. В моей жизни случился переломный момент, никому не хочется всегда оставаться в одной и той же колее. Тогда я сказал себе, что должен измениться, потому что играю в большом клубе, где нужно доказывать свою ценность. Слава богу, что мне это удалось сделать», — заявил Вендел.

Футбол. Премьер-лига
10.05
Зенит
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
18.00
Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше