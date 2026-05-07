«Не бразилец, а индус нетрезвый»: Дзюба о первых днях Вендела в «Зените»

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. В текущем сезоне 28-летний бразилец принял участие в 28 играх во всех турнирах, забил 2 гола.
«Он был вообще никакой. Первые полгода мы не понимали, как его можно было взять со “Спортинга”. Мы шутили, что взяли не бразильца, а индуса нетрезвого. Позднее он уже раскрылся и мы все обалдели, что он с мячом бежит быстрее, чем без него. У него очень быстрые ноги, он очень скоростной. Очень сильный футболист», — заявил Дзюба в сериале «Зенит Навсегда».
В своем дебютном сезоне бразилец сыграл в составе клуба 20 матчей, забив два гола. Сам Вендел отметил, что период адаптации в «Зените» дался для него непросто.
«Было непросто, потому что я приехал в Россию один, без семьи, без друзей. В моей жизни случился переломный момент, никому не хочется всегда оставаться в одной и той же колее. Тогда я сказал себе, что должен измениться, потому что играю в большом клубе, где нужно доказывать свою ценность. Слава богу, что мне это удалось сделать», — заявил Вендел.