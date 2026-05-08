«Динамо» решит судьбу чемпионства в матче с «Краснодаром»? Разогнавшийся «Сочи» даст бой «Зениту»?

И если «Динамо» уже провело в четверг кубковый матч жизни с «Краснодаром», то у «быков» он впереди, и силы у них на исходе. Во второй части сезона в чемпионате команда одержала всего одну победу с разницей более чем в один мяч, когда накидала пять голов «Пари НН». В остальных встречах приходилось добывать результат «на зубах». Ругать за это «Краснодар» не хочется — видно, что он отдает все силы, что Сперцян и Кордоба реальные лидеры, которые тащат в трудный момент. И сейчас именно на их плечи ложится огромная ответственность — терять очки нельзя, так как у «Зенита» легкий календарь. Осталось ли топливо после энергозатратной встречи в Кубке?