«Динамо» решит судьбу чемпионства в матче с «Краснодаром»? Разогнавшийся «Сочи» даст бой «Зениту»?

«Динамо» — «Краснодар»: время Кордобы и Сперцяна
«Зенит» в прошлом туре прошел последнюю серьезную проверку чемпионских амбиций, без особого труда расправившись с ЦСКА в Москве. Теперь очередь «Краснодара», которому тоже необходимо добыть три очка в столице.
Бело-голубые сбавили ход и уже ни на что не претендуют в РПЛ, можно разве что постараться отдалиться от середины турнирной таблицы.
Динамовская атака немного выдохлась, всего четыре забитых мяча в последних четырех турах РПЛ, два из которых — в ворота аутсайдера «Сочи». Притом лучший бомбардир за этот отрезок — защитник Маричаль. Теперь, после игры в Кубке, нужно не оплошать на финальном отрезке чемпионата. Для будущего Гусева это будет важно.
И если «Динамо» уже провело в четверг кубковый матч жизни с «Краснодаром», то у «быков» он впереди, и силы у них на исходе. Во второй части сезона в чемпионате команда одержала всего одну победу с разницей более чем в один мяч, когда накидала пять голов «Пари НН». В остальных встречах приходилось добывать результат «на зубах». Ругать за это «Краснодар» не хочется — видно, что он отдает все силы, что Сперцян и Кордоба реальные лидеры, которые тащат в трудный момент. И сейчас именно на их плечи ложится огромная ответственность — терять очки нельзя, так как у «Зенита» легкий календарь. Осталось ли топливо после энергозатратной встречи в Кубке?
«Зенит» — «Сочи»: ждать ли еще одно чудо от Осинькина?
Если бы эти команды пересеклись месяц назад, интригу можно было бы даже не обсуждать. «Сочи» кубарем катился в ФНЛ и был явно худшей командой чемпионата. Но как же все изменилось за прошедшие недели! У южан четыре победы в последних пяти матчах, они — лидеры турнирной таблицы, если брать этот отрезок. Да, согласно метрике xG, перебрали аж шесть очков, но кто вообще ожидал подобного от команды, на которой еще в прошлом году поставили крест?
Для Игоря Осинькина это тоже особенный момент — его много критиковали за последний этап работы в «Крыльях», но не стоит забывать о том, что именно этот тренер сделал из самарцев один из самых ярких коллективов лиги.
Сейчас же Осинькин может сотворить настоящее чудо и спасти «Сочи» от вылета. До зоны стыковых матчей три очка, впереди встречи с «Зенитом» и дома с «Ахматом». Да, в обоих случаях южане будут явными андердогами, но в апреле им это как-то не особо мешало. Тем более у конкурентов сложные соперники — у «Динамо» Мх выезд к «Ахмату», «Пари НН» играть с ЦСКА, «Оренбург» примет расправившиеся «Крылья».
Ну, а для «Зенита» все просто — если не победить дома «Сочи», о каком чемпионстве вообще можно говорить?
«Локомотив» — «Балтика»: борьба за третье место в самом разгаре
«Локо» явно потряхивает. В последних пяти турах удалось одержать всего одну победу, а поражение от «Крыльев» серьезно поколебало шансы удержаться на третьей строчке. Конечно, стоит делать скидку и на уровень соперников — те же самарцы набрали отличный ход, в Оренбурге пришлось играть на искусственном поле, а «Зенит» с «Динамо» опасны при любых раскладах. Потому, хоть результаты и страдают, железнодорожников трудно всерьез упрекать — выступают так, как того позволяет состав.
В последние дни активно муссируется тема возможного ухода Михаила Галактионова в ЦСКА, «Локо» даже выпустил официальное заявление, подчеркнув, что контракт с тренером действует еще два года. И правда, последнее, что в данный момент стоит делать железнодорожникам, это отвлекаться на новостную ленту. Там появляется много всего касательно клуба, в том числе по поводу ухода летом ведущих футболистов.
Сейчас, как бы банально это ни звучало, «Локо» предстоят два финала против маститых оппонентов. «Балтика» хоть и сбавила обороты (в последний раз побеждала еще в 22-м туре), но остается очень кусачей и заряженной. Особенно после двух подряд поражений. Ну, а в последнем туре — встреча с ЦСКА, которая позволит дать однозначную оценку сезона. Пока еще — слишком рано.
«Пари НН» — ЦСКА: шанс для Игдисамова
Что касается армейцев, то они уже могут потихоньку готовиться к следующему сезону. Шансы заскочить в тройку остаются, но, скажем прямо, они совсем призрачные. Увольнение Фабио Челестини ожидаемо дало эмоциональный заряд команде — ЦСКА здорово смотрелся со «Спартаком» в Кубке, хоть и по традиции очень многое позволял у своих ворот и в итоге вылетел. Исполняющего обязанности тренера Дмитрия Игдисамова очень хвалят внутри коллектива, Кирилл Глебов прямо говорит: надеется, что его оставят на этом посту.
Только выводы можно будет делать по итогам сезона. Встреча с «Пари НН» должна показать, насколько продолжительным выйдет эффект от тренерской перестановки. Нижегородцы тоже недавно сменили коуча, отправив в отставку Алексея Шпилевского, и рассчитывают вскарабкаться в зону стыков, до которой два очка. Обе команды сейчас идут на ужасной серии: ЦСКА не обыгрывает соперников в шести матчах кряду, «Пари НН» без побед уже в семи турах. Сейчас ничья не устроит ни тех, ни других, потому ожидаем открытый футбол на встречных курсах. Учитывая проблемы с обороной и у тех, и у других, должна получиться результативная игра.
«Спартак» — «Рубин»: попытка вскрыть казанский «автобус»
Неделя «Спартака» проходит под знаком Руслана Литвинова, в кубковом дерби устроившего «похороны» в стиле Дениса Глушакова и вытащившего красно-белых в суперфинал. Думается, этот матч поможет вернуть уверенность в своих силах после поражения от «Крыльев Советов» в предыдущем туре.
Сейчас «Спартак» вступает в решающий отрезок сезона — учитывая трудность календаря у «Локо», есть отличный шанс заскочить в тройку. Но для начала необходимо обыграть «Рубин», который не проигрывал в чемпионате аж с февраля. А в последнем туре сделать результат с традиционно неуступчивым на своем поле махачкалинским «Динамо». Звучит как вызов.
Казанцы мало забивают, они четвертые с конца по числу голов в чемпионате. Но вместе с тем и оборона у них что надо: всего 26 мячей, четвертый показатель в лиге. Не просто так вратарь Евгений Ставер номинирован на приз лучшему футболисту РПЛ по итогам апреля. Андрей Талалаев на прошлой неделе назвал «Рубин» точной копией «Балтики» образца осенней части сезона. И с этим трудно спорить — эта команда не хватает звезд с неба, зато умеет выжимать результат. Если получится остановить «Спартак», сезон можно будет признать успешным.
Марк Бессонов