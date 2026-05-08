«Сочи» поедет в Петербург на автобусе и поезде

«В связи с введенными ограничениями в воздушном пространстве юга России “Сочи” не сможет осуществить запланированный на 9 мая вылет в Санкт-Петербург. Согласно обновленному плану, сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде», — говорится в сообщении «Сочи».