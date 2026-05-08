Матч-центр
Футбол. Первая лига
18:00
Чайка
:
Черноморец
П1
2.98
X
3.41
П2
2.49
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
СКА-Хабаровск
П1
1.29
X
5.54
П2
12.50
Футбол. Первая лига
20:30
Родина
:
Челябинск
П1
1.37
X
4.93
П2
9.40
Футбол. Германия
21:30
Боруссия Д
:
Айнтрахт Ф
П1
1.73
X
4.52
П2
4.45
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Сассуоло
П1
2.65
X
3.27
П2
2.86
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Нант
П1
1.45
X
5.18
П2
6.56
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Осасуна
П1
2.55
X
3.35
П2
2.95

«Сочи» поедет в Петербург на автобусе и поезде

Футболисты «Сочи» поедут на матч с «Зенитом» на автобусе с пересадкой на поезд.

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Футболисты «Сочи» отправятся на матч 29-го тура чемпионата России против «Зенита» автобусом до Москвы, где пересядут на скоростной поезд до Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале клуба.

Встреча «Зенит» — «Сочи» состоится 10 мая в Санкт-Петербурге, начало матча — 15:00 мск.

«В связи с введенными ограничениями в воздушном пространстве юга России “Сочи” не сможет осуществить запланированный на 9 мая вылет в Санкт-Петербург. Согласно обновленному плану, сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде», — говорится в сообщении «Сочи».

Как ранее сообщил Минтранс РФ, работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Росавиация объявила о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, отметив, что данный срок может быть пересмотрен в сторону сокращения.

Футбол. Премьер-лига
10.05
Зенит
:
Сочи
П1
1.16
X
8.50
П2
18.00