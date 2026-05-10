Магаль: почему нас должна пугать игра с «Зенитом»? Их «Оренбург» обыгрывал

Защитник «Сочи» Руслан Магаль в беседе с Metaratings.ru высказался о предстоящей игре с «Зенитом» на выезде и рассказал о желании продлить контракт с «Сочи».
— Какой настрой на матч с «Зенитом»?
— Нам уже без разницы, надо набирать очки, будем стараться, чтобы попасть в стыковые матчи.
— Вывеска матча не пугает? «Зенит» борется сейчас за чемпионство.
— Почему она должна пугать? Все мы играли, их «Оренбург» обыгрывал, мы обыграли «Оренбург». Нет, не пугает.
— Как видите продолжение своей карьеры?
— Если мне предложат контракт, то будем разговаривать. Хотел бы я остаться в «Сочи»? Конечно.
— Сейчас у вас есть предложения от других клубов РПЛ?
— Есть, — сказал Магаль.
Сегодня «Сочи» в гостях играет против питерского «Зенита» в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.