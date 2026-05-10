«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в лидеры чемпионата

Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и поднялся на первое место в турнирной таблице.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы на счету Луиса Энрике (59-я минута) и Александра Ерохина (84). У проигравших отличился Захар Федоров (31).
На 13-й минуте нападающий «Зенита» Энрике не реализовал 11-метровый удар.
«Зенит» установил клубный рекорд по количеству пенальти за сезон РПЛ — 13 (второй результат в истории лиги после «Ростова» — 15). Предыдущее достижение петербуржцев составляло 12 пенальти в сезоне‑2015/16. При этом в нынешнем чемпионате команда не реализовала 5 из 13 одиннадцатиметровых, повторив свой антирекорд сезона‑2020/21 (тогда тоже было 5 промахов).
«Зенит» набрал 65 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке располагается «Краснодар» с 63 очками, имея игру в запасе. «Сочи» заработал 21 очко и располагается на последней, 16-й строчке.
В заключительном туре, который состоится 17 мая, «Зенит» сыграет на выезде против «Ростова», а «Сочи» примет грозненский «Ахмат».
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
59′
Александр Ерохин
84′
Захар Федоров
(Артем Макарчук)
31′
Луис Энрике
13′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
11
Луис Энрике
76′
21
Александр Ерохин
90+1′
20
Педро
66′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
88′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
66′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
76′
61
Даниил Кондаков
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
21′
33
Марсело Алвес
17
Артем Макарчук
14
Кирилл Кравцов
27
Кирилл Заика
87′
89′
28
Руслан Магаль
9
Захар Федоров
68′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
78′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
89′
18
Артем Корнеев
20
Дмитрий Васильев
77′
78′
10
Мартин Крамарич
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
