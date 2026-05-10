«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в лидеры чемпионата

«Зенит» установил клубный рекорд по количеству пенальти за сезон РПЛ — 13 (второй результат в истории лиги после «Ростова» — 15). Предыдущее достижение петербуржцев составляло 12 пенальти в сезоне‑2015/16. При этом в нынешнем чемпионате команда не реализовала 5 из 13 одиннадцатиметровых, повторив свой антирекорд сезона‑2020/21 (тогда тоже было 5 промахов).