Мостовой о Мусаеве: «В РПЛ сплошь нефутбольные люди. Отправьте его в “Пари НН”, и я посмотрю, как он продержится»

Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.95
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив
1
:
Балтика
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
8.00
П2
40.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
1.95
П2
3.40
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.80
П2
2.85
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.39
П2
3.60
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.69
X
5.00
П2
4.40
Футбол. Франция
22:00
Анже
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.58
П2
2.61
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.44
П2
3.00
Футбол. Франция
22:00
Гавр
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.85
П2
2.03
Футбол. Франция
22:00
Метц
:
Лорьян
П1
X
П2
Футбол. Франция
22:00
Монако
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.77
П2
2.61
Футбол. Франция
22:00
ПСЖ
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
13.00
Футбол. Франция
22:00
Ренн
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.91
П2
5.20
Футбол. Франция
22:00
Тулуза
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.98
П2
1.82
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Хайденхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
2
:
Волга
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
3
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

Мостовой о Мусаеве: «В РПЛ сплошь нефутбольные люди. Отправьте его в “Пари НН”, и я посмотрю, как он продержится»

Мостовой не признает Мусаева футбольным человеком даже в случае второго титула подряд: «Отправьте его в “Пари НН”, и я посмотрю, как он продержится».

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник сборных СССР и России, экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не будет считать главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева футбольным человеком даже в случае завоевания второго чемпионского титула подряд.

— Я приводил этих примеров тысячи, когда становятся чемпионами футбольные люди: Зидан, Энрике, Анчелотти и так далее. Они прошли футбольную жизнь. А эти единичные случаи есть в любой профессии. Вот отправьте Мусаева в «Пари НН», и я посмотрю, как он продержится. В нашем чемпионате нефутбольные люди сплошь и рядом. В начале сезона было 10 тренеров, которые не играли в футбол. Сейчас стало нефутбольных людей поменьше с приходом Гусева и Евсеева.

— Жозе Моуринью же тоже не играл профессионально в футбол, но стал футбольным человеком, по вашему мнению.

— Говорят, что он играл хотя бы в четвертой лиге Португалии. Ну вот он работал бы в «Брентфорде» или «Сассуоло»? Нет, его через месяц выкинут, — приводит слова Мостового «Советский спорт».

Перед 29-м туром «Краснодар» лидировал в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко. Петербургская команда сегодня обыграла «Сочи» (2:1) и вышла на 1-е место, опережая «быков» на 2 очка. Команда Мусаева в понедельник сыграет в гостях против московского «Динамо».