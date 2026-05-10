Мостовой о Мусаеве: «В РПЛ сплошь нефутбольные люди. Отправьте его в “Пари НН”, и я посмотрю, как он продержится»

Бывший полузащитник сборных СССР и России, экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не будет считать главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева футбольным человеком даже в случае завоевания второго чемпионского титула подряд.
— Я приводил этих примеров тысячи, когда становятся чемпионами футбольные люди: Зидан, Энрике, Анчелотти и так далее. Они прошли футбольную жизнь. А эти единичные случаи есть в любой профессии. Вот отправьте Мусаева в «Пари НН», и я посмотрю, как он продержится. В нашем чемпионате нефутбольные люди сплошь и рядом. В начале сезона было 10 тренеров, которые не играли в футбол. Сейчас стало нефутбольных людей поменьше с приходом Гусева и Евсеева.
— Жозе Моуринью же тоже не играл профессионально в футбол, но стал футбольным человеком, по вашему мнению.
— Говорят, что он играл хотя бы в четвертой лиге Португалии. Ну вот он работал бы в «Брентфорде» или «Сассуоло»? Нет, его через месяц выкинут, — приводит слова Мостового «Советский спорт».
Перед 29-м туром «Краснодар» лидировал в таблице РПЛ, опережая «Зенит» на 1 очко. Петербургская команда сегодня обыграла «Сочи» (2:1) и вышла на 1-е место, опережая «быков» на 2 очка. Команда Мусаева в понедельник сыграет в гостях против московского «Динамо».