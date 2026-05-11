Орлов: «Глушенков так и не стал лидером “Зенита”. К Соболеву у меня только одна претензия»

Глушенков, безусловно, сегодня играл с желанием. Искал варианты. Отдал отличный голевой пас Луису Энрике, сам пытался забить. Но что отличает большого мастера? Процент точных передач, процент удачных действий. Максиму пока не хватает этой стабильности. Далеко не всего его пасы доходят до адресата, далеко не все его обводки успешны. Все опять упирается в уровень индивидуального мастерства. Не спорю, в нынешнем сезоне он помог «Зениту». Но лидером команды так и не стал.