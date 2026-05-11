Орлов: «Глушенков так и не стал лидером “Зенита”. К Соболеву у меня только одна претензия»

— Удивительный, конечно, получился матч. Ведь поначалу игра «Зениту» явно давалась. Хозяева с хорошим настроем вышли на поле, создавали моменты. Глушенков попал в штангу, затем заработал пенальти. Казалось бы, вот она, прекрасная возможность открыть счет.
Но зачем Луис Энрике решил бить верхом?! Непонятно. Он же техничный исполнитель, мог спокойно уложить мяч в угол низом.
И вот после нереализованного 11-метрового что-то в игре сине-бело-голубых сломалось. Возможно, начал довлеть результат. 40 тысяч на трибунах, такой ажиотаж… Нет, к самоотдаче подопечных Семака нет никаких вопросов! Но многовато брака в передачах. Много потерь.
Вспомните, как в центре поля ошибся Барриос при обработке мяча после паса Дивеева. Сочинцы улетели в контратаку, которая вполне могла закончиться взятием ворот! Но Мухин просто в створ не попал из выгодной позиции.
Барриос, увы, постепенно сдает. Считаю, замена Семака во втором тайме себя оправдала. Вместо колумбийца вышел Вега, который расположился слева в защите. А Дуглас Сантос переместился в опорную зону.
Считаю, бразилец полезнее Барриоса в подыгрыше, может помогать команде в развитии атак. Да, Вильмар по-прежнему качественно отбирает мячи, но вот обострить игру передачей вперед не может.
Глушенков, безусловно, сегодня играл с желанием. Искал варианты. Отдал отличный голевой пас Луису Энрике, сам пытался забить. Но что отличает большого мастера? Процент точных передач, процент удачных действий. Максиму пока не хватает этой стабильности. Далеко не всего его пасы доходят до адресата, далеко не все его обводки успешны. Все опять упирается в уровень индивидуального мастерства. Не спорю, в нынешнем сезоне он помог «Зениту». Но лидером команды так и не стал.
Соболев? К нему у меня всегда была только одна претензия. Мастерство… Старание старанием, но еще же должна быть и техническая составляющая. Хотя за самоотдачу, важные голы мы его, согласитесь, не раз хвалили. В любом случае это выбор главного тренера. Семак в него верит, — сказал Орлов «СЭ».
После 29 матчей «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка, но у «быков» есть игра в запасе.
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
59′
Александр Ерохин
84′
Захар Федоров
(Артем Макарчук)
31′
Луис Энрике
13′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
11
Луис Энрике
76′
21
Александр Ерохин
90+1′
20
Педро
66′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
88′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
66′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
76′
61
Даниил Кондаков
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
21′
33
Марсело Алвес
17
Артем Макарчук
14
Кирилл Кравцов
27
Кирилл Заика
87′
89′
28
Руслан Магаль
9
Захар Федоров
68′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
78′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
89′
18
Артем Корнеев
20
Дмитрий Васильев
77′
78′
10
Мартин Крамарич
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
