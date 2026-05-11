Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.30
П2
2.65
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.37
П2
3.12
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
3.96
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.18
П2
2.89
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.27
X
4.21
П2
1.84
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.28
П2
6.24
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.96
П2
4.45
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.28
П2
3.05

Восемь футболистов «Спартака» были проверены на допинг в апреле

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле провело тестирование восьмерых футболистов «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ТАСС, это самая глобальная проверка игроков одного клуба в течение месяца в 2026 году.

Пробы на допинг сдали вратари Александр Довбня и Александр Максименко, защитник Даниил Денисов, полузащитники Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов, Илья Самошников и Даниил Зорин, а также нападающий Антон Заболотный. Ранее стало известно, что его проба оказалась положительной, но форвард избежал временной дисквалификации. При этом сообщалось, что запрещенное вещество попало в организм Заболотного в результате ошибки с лекарствами.

Кроме спартаковцев, РУСАДА в апреле проверило по четыре футболиста «Балтики» (Иван Беликов, Кирилл Обонин, Илья Петров, Сергей Варатынов) и «Оренбурга» (Павел Горелов, Артем Касимов, Максим Рудаков, Дмитрий Рыбчинский).

В марте РУСАДА протестировало по два игрока «Балтики» и «Акрона», по одному футболисту «Ростова» и «Краснодара».

Крылья Советов
2:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
1.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 20519 зрителей
Главные тренеры
Сергей Булатов
Хуан Карлос Карседо
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
13′
Кирилл Печенин
(Сергей Бабкин)
78′
Спартак
Манфред Угальде
(Игорь Дмитриев)
64′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
23
Никита Чернов
6
Сергей Бабкин
8
Максим Витюгов
66′
19
Иван Олейников
72′
20
Кирилл Столбов
14
Михайло Баньяц
58′
77
Ильзат Ахметов
75′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
72′
70
Артем Шуманский
47
Сергей Божин
75′
5
Доминик Ороз
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
86′
5
Эсекиэль Барко
4
Александр Джику
68
Руслан Литвинов
70′
18
Наиль Умяров
83
Жедсон Фернандеш
56′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
35
Кристофер Мартинс
3
Кристофер Ву
84′
11
Ливай Гарсия
Статистика
Крылья Советов
Спартак
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
4
15
Удары в створ
3
5
Угловые
0
10
Фолы
12
15
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти