Орлов о голе Ерохина: «Не увидел фола Нино на Дегтеве. Мужская борьба»

Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть «Зенит» летом. Посмотрим. Андрей вышел на замену с горящими глазами, но опять же… Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался. Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли. А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку.