Орлов о голе Ерохина: «Не увидел фола Нино на Дегтеве. Мужская борьба»

— Семаку, конечно, не позавидуешь. Уж не знаю, может быть, и правда ему с помощниками приходится во время игр запасаться валидолом. Очередная волевая победа «Зенита». Но что поделать… На финишной прямой самое главное — результат.
Ерохина по праву называют палочкой-выручалочкой команды. Важнейший гол! Думаю, его нужно оставлять в команде на будущий сезон, и дело тут даже не тольrо в его результативных действиях. Александр создает правильную атмосферу внутри коллектива. Он оптимист. Все время улыбается на тренировках, подбадривает остальных. Трудяга, который в нужный момент приносит питерцам такую пользу!
Сейчас болельщики «Сочи» утверждают, что второй гол «Зенита» не следовало засчитывать. Мол, Дегтева блокировали. Я никакого фола со стороны Нино не увидел. Была обычная мужская борьба плечо в плечо. Все в рамках правил.
Про Мостового говорят, что он действительно может покинуть «Зенит» летом. Посмотрим. Андрей вышел на замену с горящими глазами, но опять же… Все упирается в мастерство. Дважды мог забить, однако своими шансами не воспользовался. Мне кажется, ему нужно что-то поменять в себе. Андрей часто выглядит слишком довольным, самоуспокоенным, что ли. А для того, чтобы выйти на другой уровень, надо прежде всего поставить себе более высокую планку.
После финального свистка 40 тысяч зрителей аплодировали Михаилу Кержакову. Он завершает игровую карьеру.
Миша заслужил к себе такое отношение публики. Да, возможно, не снискал себе такой славы, как, например, Слава Малафеев. Но тем не менее карьера у него получилась успешной. Он и титулы брал, и выдавал сильные игры за «Зенит». Мне бы хотелось, чтобы он остался в системе клуба, работал тренером, передавал свой опыт.
В понедельник «Краснодар» проведет свой матч против «Динамо». Интереснейший чемпионат! Захватывающая концовка! Что ж, пусть победит сильнейший. Ну и, надеюсь, что судьи не испортят этот праздник футбола, — сказал Орлов «СЭ».
После 29 матчей «Зенит» с 65 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на два очка, но у «быков» есть игра в запасе.
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
59′
Александр Ерохин
84′
Захар Федоров
(Артем Макарчук)
31′
Луис Энрике
13′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
7
Александр Соболев
78
Игорь Дивеев
33
Нино
11
Луис Энрике
76′
21
Александр Ерохин
90+1′
20
Педро
66′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
88′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
66′
17
Андрей Мостовой
8
Маркус Вендел
76′
61
Даниил Кондаков
35
Александр Дегтев
3
Александр Солдатенков
4
Вячеслав Литвинов
21′
33
Марсело Алвес
17
Артем Макарчук
14
Кирилл Кравцов
27
Кирилл Заика
87′
89′
28
Руслан Магаль
9
Захар Федоров
68′
11
Павел Мелешин
16
Максим Мухин
78′
7
Антон Зиньковский
19
Александр Коваленко
89′
18
Артем Корнеев
20
Дмитрий Васильев
77′
78′
10
Мартин Крамарич
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
