«Оренбург» сохранил прописку в РПЛ благодаря победе «Ростова» над «Акроном»

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 29 очками и не опустится в зону стыковых матчей. Его могут опередить самарские «Крылья Советов» (29) или «Акрон» (27), которые в заключительном туре сыграют между собой. В стыковых матчах за право остаться в следующем сезоне РПЛ сыграют команды, которые займут 13-е и 14-е место.