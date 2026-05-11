Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
«Оренбург» сохранил прописку в РПЛ благодаря победе «Ростова» над «Акроном»

Команда не опустится ниже 12-го места по итогам сезона.

Источник: ФК "Оренбург"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. «Оренбург» сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России по футболу на следующий сезон благодаря победе «Ростова» над тольяттинским «Акроном».

«Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 29 очками и не опустится в зону стыковых матчей. Его могут опередить самарские «Крылья Советов» (29) или «Акрон» (27), которые в заключительном туре сыграют между собой. В стыковых матчах за право остаться в следующем сезоне РПЛ сыграют команды, которые займут 13-е и 14-е место.

Ранее ТАСС сообщал, что «Ростов» одержал выездную победу над «Акроном» (3:1), которая также помогла команде остаться в элитном дивизионе чемпионата России на будущий сезон.

Оренбург
1:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Газовик, 7274 зрителя
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Булатов
Голы
Оренбург
Евгений Болотов
(Ду Кейрос)
24′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
32′
3
Данила Ведерников
85′
4
Данила Хотулев
57
Евгений Болотов
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
90′
9
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
62′
20
Дмитрий Рыбчинский
8
Дамиан Пуэбла
62′
27
Ренат Голыбин
19
Алешандре Жезус
62′
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
75′
26
Эмил Ценов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
11
Амар Рахманович
23
Никита Чернов
67′
47
Сергей Божин
22
Фернандо Костанца
71′
82′
20
Кирилл Столбов
19
Иван Олейников
82′
91
Владимир Игнатенко
14
Михайло Баньяц
45+3′
68′
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
89′
10
Владимир Хубулов
8
Максим Витюгов
59′
68′
70
Артем Шуманский
Статистика
Оренбург
Крылья Советов
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
4
4
Угловые
3
5
Фолы
17
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
