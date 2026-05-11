Opta оценила шансы «Краснодара» защитить титул после поражения от «Динамо»

«Зенит» с 65 очками опережает «Краснодар» на два балла и имеет преимущество по личным встречам в случае равенства очков. В заключительном туре, матчи которого пройдут 17 мая, «Зенит» в гостях сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» примет «Оренбург».