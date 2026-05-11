Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
2.80
П2
6.00
Футбол. Испания
перерыв
Райо Вальекано
0
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.63
П2
4.08
Футбол. Италия
перерыв
Наполи
1
:
Болонья
2
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.05
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Лунев потроллил «Зенит», которому его сейвы помогли в борьбе за чемпионство

Сегодня, 11 мая, московское «Динамо» неожиданно выиграло у «Краснодара» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура РПЛ. Эта победа помогла «Зениту» в борьбе за чемпионство. За тур до конца сезона «Зенит» опережает «Краснодар» на два очка. Зенитовцам достаточно сыграть в последнем туре вничью, чтобы завоевать золото.

Источник: Sport24

Одним из главных героев матча стал вратарь «Динамо» Андрей Лунев, который в прошлом три раза выигрывал с «Зенитом» чемпионат России (2018/19, 2019/20, 2020/21). Динамовский голкипер сделал несколько классных сейвов.

После матча Лунев потроллил «Зенит».

«Может, юбилей не будут переносить на этот раз», — сказал вратарь «Динамо» в эфире «Матч ТВ».

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
