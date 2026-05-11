Лунев потроллил «Зенит», которому его сейвы помогли в борьбе за чемпионство

Сегодня, 11 мая, московское «Динамо» неожиданно выиграло у «Краснодара» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура РПЛ. Эта победа помогла «Зениту» в борьбе за чемпионство. За тур до конца сезона «Зенит» опережает «Краснодар» на два очка. Зенитовцам достаточно сыграть в последнем туре вничью, чтобы завоевать золото.