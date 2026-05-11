Мостовой про 1:2 «Краснодара»: «Зенит» должен заказать ресторан Луневу за спасение от Боселли. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью после вылета из Кубка"

«Не забиваешь ты — забивают тебе. У “Динамо” был последний шанс хлопнуть дверью, потому что их “Краснодар” выбил из Кубка России.



Я думал, что будет ничья, но москвичи провели прекрасную контратаку и забили. Теперь “Зенит” рад и доволен, им нужно не проиграть. А самое интересное, что победный гол “Динамо” забило после удаления Гусева.



Лунев красавец! За спасение от Боселли “Зенит” должен как минимум заказать ему ресторан. Для “Динамо” это здорово, а у “Краснодара” еще есть Кубок России, если они в итоге уступят титул петербургской команде», — сказал Мостовой.