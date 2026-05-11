Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
4.33
X
1.57
П2
7.60
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
5.80
X
8.00
П2
67.00
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Мостовой про 1:2 «Краснодара»: «Зенит» должен заказать ресторан Луневу за спасение от Боселли. У «Динамо» был последний шанс хлопнуть дверью после вылета из Кубка"

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «Динамо» над «Краснодаром» (2:1) в матче 29-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс‘’

На 85-й минуте при счете 1:1 полузащитник «быков» Хуан Мануэль Боселли убежал к воротам Андрея Лунева в контратаке после углового «Динамо». Боселли вышел один на один, но не смог забить — Лунев отразил его удар.

«Не забиваешь ты — забивают тебе. У “Динамо” был последний шанс хлопнуть дверью, потому что их “Краснодар” выбил из Кубка России.

Я думал, что будет ничья, но москвичи провели прекрасную контратаку и забили. Теперь “Зенит” рад и доволен, им нужно не проиграть. А самое интересное, что победный гол “Динамо” забило после удаления Гусева.

Лунев красавец! За спасение от Боселли “Зенит” должен как минимум заказать ему ресторан. Для “Динамо” это здорово, а у “Краснодара” еще есть Кубок России, если они в итоге уступят титул петербургской команде», — сказал Мостовой.

После 29 матчей «Краснодар» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 63 очками. «Быки» на 2 очка отстают от лидирующего «Зенита». «Динамо» располагается на 8-м месте с 42 очками.

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
