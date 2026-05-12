«Зенит» почти чемпион, Ахметзянов — один из героев сезона, Нижний одной ногой в Первой лиге

«Динамо» отомстило «Краснодару» за позапрошлый год. В обоих случаях выгоду извлек «Зенит»
Зубодробительная развязка матча в Петровском парке, на мой взгляд, не нуждается в философских умозаключениях и глубокомысленных трактовках. Копать слишком глубоко, чтобы понять, почему теперь «Зенит» — без пяти минут чемпион, а «Краснодар» отдал то, что само шло к нему в руки, не вижу смысла. Потому что бывают случаи, когда не стоит ничего усложнять.
Если надо забивать второй гол, у вас для этого есть серьезное и обоснованное преимущество, но из трех моментов при 1:1 — два у Кевина Ленини и один, самый жирный, у Хуана Боселли, — вы не выжимаете ничего, то на ваше место становится кто-то другой. Если ваш игрок упускает такой шанс, как выход один на один с полполя, чистый футбольный буллит по центру ворот, — то в этот момент сложно не сделать вывод, что чемпионом команда не станет. Потому что спорт — он про шансы, а транжиря такой шансище, ты теряешь все.
«Динамо» в ответ из одного момента у именинника Ивана Сергеева выжала максимум. Этому нападающему не впервой забивать золотые голы за «Зенит». Просто теперь — играя за другую команду. Как и Андрею Луневу — выигрывать чемпионство для «Зенита».
Питерцев теперь в Ростове устроит даже ничья. То есть с золотом все ясно, потому что всерьез верить в то, что немотивированная, уже обеспечившая себе сохранение места в РПЛ команда Джонатана Альбы именно обыграет петербуржцев, способны только самые отъявленные поклонники «быков».
Что могло вдохновить на эту сенсацию динамовцев — очевидно. Месть за позапрошлый год. Уж слишком кровоточит та рана, когда бело-голубым оставался тайм до вожделенного золота, первого с весны 1976 года. «Краснодар» не позволил им его взять, а год спустя оформил первый собственный титул тоже в соперничестве с «Динамо». Сейчас настало время для реванша. Выгодоприобретателем которого, как и в 2024-м, снова стала команда Сергея Семака.
Не был ли ошибкой выход Тормены, а не Жубала в стартовом составе?
В первом тайме на такую развязку мало что намекало. Мне показалось, тогда футболисты Мурада Мусаева действовали с хорошим запасом, уверенно, вообще без нервов и четко зная, чего хотят. Гол Диего Косты я воспринял как естественное развитие событий — хотя после 20-й минуты «Динамо» вышло из глубокой засады, в которой начало игру. Но, может, гостям такая чуть приподнявшаяся вера динамовцев в себя — а с ней и притупившаяся бдительность — и была нужна? Заработанный Артуром Гомесом фол на Джоне Кордобе, идеальный навес Эдуарда Сперцяна, безупречный по траектории и моменту удар головой центрального защитника. И до перерыва — никаких шансов у «Динамо», хотя и «быки» предпочитали спокойный контроль новым обострениям. Казалось, все абсолютно в их руках.
Может, этот глобально беспроблемный тайм «Краснодар» и усыпил. Потому что, едва выйдя на второй, не переигравший на днях Станислава Агкацева в кубковой серии пенальти Константин Тюкавин выскочил из-за спины Тормены и замкнул прострел Хуана Хосе Касереса. Внезапно «быки» оказались не в той реальности, в которую возвращались с перерыва. Надо было все начинать сначала.
Глядя на то, как Тормена дал Тюкавину забить, я задался вопросом: а не ошибкой ли было выпустить в стартовом составе в паре с Диего Костой этого центрального защитника, а не Жубала, который в последний месяц принес краснодарцам две победы и безупречно играл сзади? Когда в концовке матча Сергеев отправит «в буфет» перед вторым голом того же Тормену, актуальность вопроса станет еще острее. Правда, к этому времени Жубал уже тоже будет на поле, заменив явно морщившегося от болевых ощущений Эдуарда Сперцяна.
Мне кажется, одна замена Ролана Гусева облегчила задачу «быкам». По отрицательному влиянию на игру собственной созидательной группы она напомнила мне недавнее решение Диего Симеоне в ответном полуфинале «Арсенал» — «Атлетико» заменить Антуана Гризманна и Хулиана Альвареса, после чего атаку и моменты у «матрасников» как корова языком слизала. Здесь такой же эффект до тех пор, пока «Краснодар» не пошел ва-банк, возымела замена Бителло на Антона Миранчука.
Более того, Миранчук едва не стал автором голевой передачи… «Краснодара». На 72-й минуте в своей штрафной неудачно отдал Кевину Ленини, но удар кабовердианца отразил Лунев. Это был первый из трех подвигов голкипера «Динамо», не отбившего у «быков» ни одного пенальти в кубковой серии, но сказавшего свое слово в игре чемпионата.
Восемь минут спустя гениальный пас «черпачком» отдал Кордоба, но Ленини с близкого расстояния пробил с лета опять в Лунева. А шесть минут спустя был буллит Боселли. После него я понял, что «Краснодару» в этот вечер не победить. Но еще невозможно было представить, что он вообще проиграет.
Опять же — никаких умозаключений. Ни «справедливо, поделом», ни наоборот. Две команды всю весну шли ноздря в ноздрю, гораздо дольше «Краснодар» лидировал, в какой-то момент «Зенит» на один тур вырвался вперед, но после ничьей с «Локо» это лидерство вновь утратил. «Краснодар» драматично вырывал победу в концовке, например, у «Спартака», с которым скоро сыграет в суперфинале Кубка, «Зенит» — в этом туре у «Сочи». Нервов хватало у всех.
Но последнюю и решающую осечку, похоже, допустил «Краснодар».
Буря в Нижнем — столкновение двух армейцев, дикая концовка и безумная речь вратаря хозяев
Одноклубники по ЦСКА Владислав Тороп и Жоао Виктор жестко сцепились во время матча в Нижнем Новгороде. До рукоприкладства а-ля Бэтти vs Ле Со в матче ЛЧ-1995 «Спартак» — «Блэкберн» дело не дошло — но только потому, что вовремя разняли.
Притом что никаких особых нервов у армейцев быть не должно — из Кубка в достойной борьбе вылетели, на третье место уже не заберутся, то есть сезон, по сути, закончен. Да и произошла стычка не после чьей-то из ее участников заметной ошибки. Но видно, что начался инцидент с крика и жестикуляции защитника, вратарь же уже реагировал.
История эта говорит о том, что Тороп матереет — и уже готов к тому, о чем раньше не мог и подумать. А Виктор явно столкнулся с тем, чего от молодого не ожидал. Ему никогда не пришло бы в голову открыть рот на Игоря Акинфеева, а на Торопа вроде как можно.
Но на самом деле — вон оно как! По мне, Жоао Виктор провел такой сезон, что вообще не должен кому бы то ни было предъявлять на поле. Однако предъявил. И симметрично получил.
Интересно и продолжение. Счет к тому времени был 0:0, Нижний, которому только победа сохранит шансы остаться в РПЛ, нагнетал — а сразу после инцидента Гаранин даже заменил так здорово игравшего весной ямайца Сефаса (в первом тайме!) на Грулева. Сефас, до того в эффектном прыжке едва не забивший красивейший гол — мяч попал в штангу, — уходил с усмешкой.
И почти сразу Олакунле Олусегун отобрал мяч у своей штрафной у Матвея Кисляка, пошла быстрая атака нижегородцев, в завершении которой Даниил Лесовой после своего долгого забега убрал финтом под себя Баринова — и блестяще крученым ударом пробил в «девятку» ворот Торопа… из-под Жоао Виктора! Хотя прямой вины ни того ни другого, пожалуй, нет — бразилец рванул страховать отыгранного Баринова, но на мгновение не успел. А удар был слишком хорош и наносился со слишком небольшого расстояния, чтобы упрекать Торопа.
Но жизнь все-таки и правда лучший драматург. Что показало и абсолютное безумие в концовке той же игры. Еще за пять минут до финального свистка при 1:0 в пользу Нижнего, казалось, ничего не может уже произойти.
Весь второй тайм Нижний полностью контролировал игру, а армейцам как раз не хватало ни воли, ни желания, ни энергетики. Счет не раз и не два мог стать 2:0. Другой уровень мотивации у нижегородцев, казалось, определяет все. Еще в перерыве защитник Коледин говорил, что ни в коем случае нельзя пятиться назад, оборонять эти 1:0 — сколько раз уже на том горели. И не пятились, и не обороняли.
Но сгорели.
В середине тайма и.о. главного тренера Дмитрий Игдисамов выпустил трех молодых игроков вместо двух опытных, включая Дмитрия Баринова, и одного молодого — Артема Бандикяна. Глядя на уходящего с поля Мусаева, вспоминая его упущенный шанс в Кубке со «Спартаком» и глубокое впечатление от его большого интервью пару лет назад, подумал вот о чем. Тамерлан — человек тонкий, рефлексирующий, сомневающийся. Если говорить о человеческих качествах — только плюс. У таких людей всегда есть совесть.
Но насколько все это нужно спортсменам, как на них влияет — большой вопрос. Возможно, спортсменам, наоборот, для успеха надо быть простыми, решительными, настойчивыми, ни в чем не сомневавшимися, а в себе и подавно, прущими вперед, как танк. И кто знает, не делает ли рефлексия Мусаева более уязвимым, чем много его проще устроенных коллег по ремеслу…
Пока я обо всем этом размышлял, наблюдая за игрой уже краем глаза, ЦСКА меня разбудил. На 89-й сравняв, а на 90-й забив победный.
И почти наверняка отправив Нижний в Первую лигу. Потому что теперь команде Гаранина нужно побеждать в Казани, а команде Евсеева — проигрывать дома «Спартаку». А ведь даже если бы в Нижнем была ничья и отрыв был бы не три, а два, и «Пари НН» победил в Казани, а Махачкала сыграла с красно-белыми вничью, — оставался бы Нижний. А на 88-й «Пари НН» хватило бы набрать в последнем туре столько же, сколько и их конкурентам.
Вот и схватился за голову, и не отпускал ее Гаранин.
До последних минут кубкового матча со «Спартаком» я не знал 18-летнего футболиста Имрана Фирова. Тогда его выпустил на замену Игдисамов. Теперь это произошло раньше. И на 88-й он отдал идеальный пас, который почти с линии ворот внес в них Данила Козлов. А минутой позже сам Фиров вбил мяч под перекладину.
И выигравшая команда вдруг стала проигравшей. О чем еще пятью минутами ранее не было и речи. А потом ведь еще Бальбоа с двух метров головой не сравнял, хотя мячу деваться было некуда…
Но и это было еще не все в этот аномальный день в Нижнем. Если вратарь Никита Медведев, произнося свой матерный монолог о болельщиках собственной команды, реально имел в виду плакаты с поддержкой Шпилевского, то он натурально сошел с ума.
Не ему, вылетающему, говоря его языком, на три буквы из РПЛ, приказывать болельщикам, как можно и нельзя поддерживать команду.
Играйте в футбол, Никита, и отбивайте мячи. Делайте свое дело и, если делаете его плохо (а если вылетаете, то это так) — то извиняйтесь перед зрителями, а не открывайте рот с грязным хамством в адрес тех единиц, которых вы своим «вдохновенным» футболом привлекаете на комфортнейший стадион чемпионата мира.
Одна из самых омерзительных футбольных речей на моей памяти.
«Оренбург» угадал с Ахметзяновым. Как в свое время с Федотовым и Личкой
«Оренбург» Ильдара Ахметзянова после поражения «Акрона» от «Ростова» (как и сами ростовчане Джонатана Альбы) официально сохранил место в Премьер-лиге. Кто-то (либо «Акрон», либо «Крылья», которые встречаются в последнем туре) точно окажется ниже: при равенстве очков между Самарой и Оренбургом у команды Ахметзянова преимущество по личным встречам.
«Оренбург» — шестой по весне, выше даже «Локомотива». И помните, в момент назначения Ахметзянова, когда команда шла на 14-м месте, оно всем понравилось? Было какое-то чутье, что это не просто новое лицо, а есть за ним что-то настоящее, тренерское, не шарлатанское. И что как-то подходит он клубу, а клуб ему.
Так и оказалось. «Оренбург», пусть это уже и другой менеджмент (о котором в лице Кирилла Волженкина и его команды, опять же, только хорошие отзывы, люди несколько лет назад подняли в РПЛ «Балтику», а затем пошли перепрограммировать «Оренбург» и тоже удачно), отличается уже третьим за последние десять лет хорошим тренерским назначением: Владимир Федотов, Марцел Личка, теперь вот Ахметзянов.
Не могу сказать, что общий футбольный ландшафт Оренбурга вызывает много симпатий нейтрального зрителя: синтетика, маленькие стадион и посещаемость, отсутствие репутации футбольного города. Но конкретные люди, там работающие, эту симпатию вызывают.
Во время вчерашнего матча с «Крыльями» показали скамейку, на которой давно уже остается самый, наверное, харизматичный игрок команды, а ранее — «Факела», вожак Ираклий Квеквескири. Решение перевести его из основы на лавку называют одним из самых смелых, которые Ахметзянову из-за прогресса Болотова и Ду Кейроса пришлось принимать.
Так вот, меня поразила вовлеченность и страсть Квеквескири. Он, недавний лидер, резко сменивший статус, не просто не оскорбился и не дистанцировался от того, что происходит с его партнерами (не говоря о том, чтобы разваливать ситуацию изнутри, что в схожих обстоятельствах нередко происходит), а казалось, вот-вот выскочит на поле, выгрызет невозможный мяч у соперника, разорвет судью, принявшего неблагоприятное решение в адрес его команды.
И вот такое отношение Квеквескири, по-прежнему важного для раздевалки, — это ведь тоже заслуга Ахметзянова. Потому что только умный и тонко чувствующий коллектив тренер может так воздействовать на лидера, которому он же понизил статус. Только умный и тонко чувствующий коллектив тренер понимает, насколько важны индивидуальная работа и общение не только с основными, но даже еще больше — с запасными. Потому что основные априори больше довольны своим положением в команде и работают лучше и позитивнее.
Сильно подозреваю, что лет через пять мы будем наблюдать за работой Ахметзянова в команде гораздо более высокого уровня. «Оренбургу», возвращенному в РПЛ за неделю до старта чемпионата, с ним сильно повезло. Хотя, конечно, это не везение, а результат работы клуба.
«Спартак» в хорошем состоянии приближается к суперфиналу Кубка
Идеальный (кроме количества голов, поскольку наработали явно больше, чем на один мяч Ву) первый тайм «Спартака» против «Рубина»; обоюдоострые первые 15 минут тайма второго с двумя прекрасными моментами у Казани — и, казалось, отличная по весне команда Артиги вот-вот накажет красно-белых за расточительность после перерыва.
И тут — крайне своевременная, идеально расчерченная атака спартаковцев Маркиньос — Угальде — Солари. И второй мяч со второго за игру, что весьма нехарактерно, голевого паса Угальде. Обозначивший, что «Спартак» на хорошем уровне готовности приближается к суперфиналу Кубка России.
Предпоследняя добавленная минута подпортила настроение Александру Максименко, у которого на ровном месте украли сухарь, — но едва ли всей команде в целом.
«Акрон», набравший в чемпионате меньше всех очков на своем поле (это и неудивительно, учитывая, что тольяттинцы всегда играют в Самаре, и поддерживает их очень немного народу), уступил 1:3 «Ростову» и с максимальной вероятностью попадет в стыки вместе с махачкалинским «Динамо». При этом эксперт, определявший лучшего игрока матча, — Евгений Ловчев, — признал таковым форварда «Акрона» Беншимола из Кабо-Верде.
Вот вроде и не пустой этот нападающий — активность всегда бешеная, скорость приличная, горит игрой, называют комментаторы форварда «Акрона» постоянно, из поля зрения не исчезает. Может и пробить, и отдать — да все может. И в равнодушии его никогда не обвинишь. Шесть голов в этом чемпионате забил — хотя три с пенальти.
Но какой-то «алмаз неограненный» — все время чего-то не хватает, какого-то решающего правильного движения. Много суеты, спешки. И какой же зрительный контраст с его одноклубником, пропускавшим матч из-за травмы Дзюбой, который на колоссальном опыте всегда оказывается в нужной точке, и для максимума эффекта ему нужен минимум движений.
Таким, как соотечественник Кевина Ленини из «Краснодара», уместно быть в 19−21. Но ему уже 24. И вторая команда «Бенфики» за спиной. Способен парень на большее, кажется.
Коль скоро речь зашла о команде, которая с большой долей вероятности окажется в стыках, немного отвлекусь на Первую лигу. Как красиво засадил под перекладину Илья Ишков из «Урала» в матче с «КАМАЗом»! Как-то я подзабыл об этом уральском самоцвете после вылета в Первую лигу — а ведь начинал он в РПЛ очень многообещающе. Такой же кудрявый. И ему сейчас всего 20! 4+6 в 28 матчах этого сезона. Не сказать, что здорово, но и не провально.
Увидим ли его в следующем сезоне снова в Премьер-лиге? Все идет к стыковым парам «Акрон» — «Ротор» и «Динамо» Мх — «Урал». Заур Тедеев vs Дмитрий Парфенов, Вадим Евсеев vs Василий Березуцкий. Интересно!
Евсеев всегда любил играть стыки, он умеет настроить на них — да чему после его собственного матча с Уэльсом удивляться? Уральцы же как-то беспечно уступили место в первой двойке «Родине». Кажется, дагестанцам место в РПЛ нужно больше.
«Ротор» как-то выпал из зоны моего внимания, что вообще-то удивительно — и пришедший туда по ходу сезона мой старый добрый знакомый Дмитрий Парфенов мне симпатичен, и команда, которой я очень много занимался в 90-е годы, небезразлична, и болельщики там прекрасные, и город суперфутбольный. Рад, что «Ротор», судя по всему, будет в стыках. Мне его не хватает в РПЛ.