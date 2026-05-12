«Зенит» почти чемпион, Ахметзянов — один из героев сезона, Нижний одной ногой в Первой лиге

Если надо забивать второй гол, у вас для этого есть серьезное и обоснованное преимущество, но из трех моментов при 1:1 — два у Кевина Ленини и один, самый жирный, у Хуана Боселли, — вы не выжимаете ничего, то на ваше место становится кто-то другой. Если ваш игрок упускает такой шанс, как выход один на один с полполя, чистый футбольный буллит по центру ворот, — то в этот момент сложно не сделать вывод, что чемпионом команда не станет. Потому что спорт — он про шансы, а транжиря такой шансище, ты теряешь все.