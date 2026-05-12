«ПСЖ» не обсуждал с «Локомотивом» трансфер Батракова

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Агент полузащитника московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что ни он, ни руководство клуба еще не контактировали с французским «ПСЖ» по поводу возможного трансфера его клиента.