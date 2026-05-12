«ПСЖ» не обсуждал с «Локомотивом» трансфер Батракова

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Агент полузащитника московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что ни он, ни руководство клуба еще не контактировали с французским «ПСЖ» по поводу возможного трансфера его клиента.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Батраков может перейти в «ПСЖ» летом 2026 года. После этого журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале утверждал, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш после завершения сезона прибудет в Москву на переговоры.
«У меня диалога с представителями “ПСЖ” не было. Контактов между клубами тоже не было. Мне бы сразу сказали», — заявил Кузьмичев.
Батракову 20 лет. Он является воспитанником «Локомотива». Всего за команду Батраков сыграл в 78 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.