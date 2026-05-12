Источник: «ПСЖ» и «Арсенал» интересуются полузащитником ЦСКА Кисляком

Отмечается, что за 20-летним футболистом красно-синих также следят «Арсенал», «Фламенго» и «Палмейрас». До этого Кисляка пытался подписать «Фенербахче». По информации источника, турецкий клуб предлагал армейцам 12 миллионов евро за полузащитника, однако сделка так и не состоялась.
В начале апреля в СМИ появилась информация об интересе со стороны «ПСЖ» к Батракову. Агент футболиста Владимир Кузьмичев подтвердил, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш должен прилететь в Москву для переговоров по игроку «Локомотива». За «ПСЖ» уже выступает российский голкипер Матвей Сафонов.
Кисляк играет за основную команду ЦСКА с 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 41 матч во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029-го.