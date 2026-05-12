Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Осасуна
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
3.65
П2
1.56
Футбол. Испания
13.05
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.30
П2
2.77
Футбол. Испания
13.05
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.53
П2
3.90
Футбол. Франция
13.05
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.52
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Леванте
3
П1
X
П2

Футболист «Зенита» Джон назвал главное удивление в России: «Совсем не ожидал»

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Джон Джон поделился впечатлениями от жизни в России.

Источник: ФК «Зенит»

В январе 23-летний Джон перебрался в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино», подписав контракт на пять c половиной сезонов.

— Что для тебя стало главным удивлением после переезда в Россию?

— Совсем не ожидал, каким увижу город, и меня больше всего удивило, насколько он красивый: какие красивые улицы, какие красивые туристические места, как все это выглядит. Это мое главное впечатление.

— Есть любимое место в Питере?

— Наш стадион!

— При переходе в «Зенит» были ли у тебя какие-то стереотипы о России? И развеялись ли они?

— Назову несколько вещей. Первое: мне казалось, что тут вообще страшный холод, который будет доставлять мне много дискомфорта, но по факту оказалось, что я довольно быстро адаптировался и привык к климату, поэтому никаких проблем не возникло. Второе: не ожидал, что здесь так красиво. И, конечно, знал, что «Зенит» — большой клуб, но когда приехал, удивился, что это действительно самый большой клуб в России. Его величина и масштабы меня действительно поразили, — заявил Джон в интервью «Совспорту».

В этом сезоне Джон Джон провел за «Зенит» 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.