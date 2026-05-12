Футболист «Зенита» Джон назвал главное удивление в России: «Совсем не ожидал»

В январе 23-летний Джон перебрался в «Зенит» из бразильского «РБ Брагантино», подписав контракт на пять c половиной сезонов.
— Что для тебя стало главным удивлением после переезда в Россию?
— Совсем не ожидал, каким увижу город, и меня больше всего удивило, насколько он красивый: какие красивые улицы, какие красивые туристические места, как все это выглядит. Это мое главное впечатление.
— Есть любимое место в Питере?
— Наш стадион!
— При переходе в «Зенит» были ли у тебя какие-то стереотипы о России? И развеялись ли они?
— Назову несколько вещей. Первое: мне казалось, что тут вообще страшный холод, который будет доставлять мне много дискомфорта, но по факту оказалось, что я довольно быстро адаптировался и привык к климату, поэтому никаких проблем не возникло. Второе: не ожидал, что здесь так красиво. И, конечно, знал, что «Зенит» — большой клуб, но когда приехал, удивился, что это действительно самый большой клуб в России. Его величина и масштабы меня действительно поразили, — заявил Джон в интервью «Совспорту».
В этом сезоне Джон Джон провел за «Зенит» 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.