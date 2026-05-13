«С Луневым обязательно обсудим его сейв. А Сергеева уже поздравил с днем рождения». Интервью Ерохина

Александр Ерохин — автор одного из важнейших мячей «Зенита» в этом сезоне. В матче с «Сочи» 36-летний футболист вышел на замену во втором тайме, забил, чем принес победу питерцам и обеспечил выход на первое место за тур до финиша.
Не думаю, что на «Ростов» кто-то из нас выйдет с мыслями о ничьей
— Александр, стартовала последняя неделя сезона РПЛ. «Зенит» — лидер. С каким настроем команда подходит к решающему матчу с «Ростовом»?
— Это важнейшая неделя. Главное — восстановиться и качественно подготовиться. Времени хватает, поэтому сейчас мысли только о матче с «Ростовом». Мы прекрасно осознаем его значение. Самое главное, что сейчас все в наших руках и зависит от результата нашей игры. Уже бывали в подобных ситуациях, понимаем, как к ним подходить, настраиваться. Уверен, что и психологически, и физически «Зенит» будет готов.
— Вас в последнем туре устраивает и ничья…
— Когда команда держит в голове результат, который ее устраивает, это не всегда заканчивается хорошо. Мы всегда играем только на победу — независимо от турнира или обстоятельств. Более того, даже на тренировках каждый хочет победить. Поэтому настрой только один — взять три очка. Не думаю, что кто-то выйдет на поле с другими мыслями.
— Два года назад «Зенит» уже становился чемпионом в матче с «Ростовом». Этот опыт поможет?
— Каждый элемент может иметь значение. В коллективе есть игроки, которые проходили через такие матчи. У нас собраны футболисты высокого уровня, есть характер. Все прекрасно понимают, что значит эта игра для «Зенита», для болельщиков, для города. Повторю: мысли только о победе, других быть не может.
Надеюсь, мой гол придал импульс
— Давайте вернемся к встрече с «Сочи». На второй тайм выходили при счете 0:1 — в тот момент не возникало ощущения, что чемпионство ускользает?
— Знали, как много зависит от этого матча. И, возможно, наша победа повлияла и на «Краснодар» — все-таки мы вырвали три очка в очень эмоциональной концовке. В футболе мелочей не бывает — все складывается в общую картину. Будем и дальше делать все, что зависит от нас, и верить, что все получится так, как хотим.
— Вы знали, что появитесь на поле после перерыва?
— Было огромное желание выйти и помочь. Понимал: если получу шанс — сделаю все для результата. Надеюсь, мой мяч придаст всей команде дополнительный импульс. Такие моменты сплачивают коллектив. Было видно, как ребята его праздновали — и насколько он важен для всех. Может быть, это будет одним из важных элементов пазла на нашем пути.
— При этом ваш гол в ворота «Сочи» может стать чемпионским…
— Пока рано об этом говорить. Кто-то, наверное, хочет сказать, что «Зенит» уже взял титул. Но мы понимаем, что «Ростов» — качественная команда. На ее поле никогда не бывает просто. А вот после сезона уже можно сесть и порассуждать, где и какой гол стал чемпионским.
— В Telegram-каналах вас уже сравнили с Томасом Мюллером.
— Сравнивать сложно — у каждого свой путь и своя история. Не первый раз мне об этом говорят, и если такие ассоциации возникают не у одного-двух человек — возможно, в этом что-то есть.
— В раздевалке вам не объявили, что за гол «Сочи» нужно «проставиться»?
— Нет, такого не было. Вообще, не сильно пристально слежу за своей статистикой, но ребята сказали, что этот мяч стал моим 50-м в составе «Зенита». Тепло поздравили, сделали «коридор». Думаю, этого достаточно.
Андрей — профессионал. Да и вратарский фарт у него есть
— Где наблюдали за матчем «Динамо» — «Краснодар»?
— Дома с семьей. Пили чай, смотрели футбол. И, по сути, следили за тем, как сложится судьба нашего клуба в чемпионской гонке.
— В командном чате что-то обсуждали?
— По ходу игры — нет. После матча реакции и сообщения, конечно, были. У «Динамо» накопилось много долгов, причем принципиальных: уже три года встречались с «Краснодаром» в решающих играх — и в Кубке, и в РПЛ… И спортивная злость выплеснулась в такой результат.
— А какие реакции были в чате?
— Писали, что мы в гонке, в игре: ребята понимают, что все зависит от нас. А с таким настроением будет лучше готовиться к «Ростову».
— После первого тайма, когда «Краснодар» вел 1:0, вы верили, что камбэк еще возможен?
— Результат вообще мог быть любым. Посмотрите на матч ЦСКА в этом туре — голы на последних минутах! Часто все меняется и в добавленное время. А фавориты на бумаге нередко уезжают без побед. Поэтому понимал, что все может измениться. Да и «Динамо» подходило к воротам — шансы-то возникали.
— Что ощутили, когда Боселли бежал через полполя — и Андрей Лунев потащил его удар?
— Там многое совпало — была же еще и ошибка защитника… Но Андрей — профессионал, да и вратарский фарт у него есть. Он сыграл грамотно, взял удар. Возможно, именно этот эпизод стал переломным. После него у «Динамо» появилась уверенность. Забили. «Краснодар» же пытался навалиться, открывал зоны, где и происходили контратаки «Динамо».
— Луневу написали? Сказали спасибо?
— Еще нет. Но мы периодически общаемся. У него получился эмоциональный матч все-таки — не захотел его тревожить после игры. Но позже обсудим с ним тот момент!
— А Ивану Сергееву?
— Поздравил его с днем рождения. У него же праздник — написал ему.
— Этой весной наконец-то прорвало Александра Соболева. Что в «Зените» с ним сделали?
— Команда — это живой организм и механизм, где важен каждый элемент. В определенный момент сезона каждый вносит свой вклад в итоговый результат. У меня тоже бывали отрезки, когда забивал в четырех или пяти матчах подряд.
Соболев — нападающий, голы — его работа. И он с этой задачей сейчас справляется. И не только он, а каждый: важна любая результативная передача, работа защитников, каждый сейв. Все стараются ради общей цели.
— «Зенит» весь сезон окружают инсайды о конфликтах, штрафах, команду часто критиковали. Хотя за тур до финиша вы лидируете и находитесь в шаге от титула. Это мешает?
— В этом плане есть опыт — понимаю, как к такому относиться. Разные новости будут всегда — на них нужно правильно реагировать. Но главное — делать свою работу и приносить пользу команде. Слушайте, я всей душой и сердцем хочу, чтобы «Зенит» побеждал! Поэтому ответить на все инсайды и комментарии можно только на футбольном поле.
Хочу и в следующем сезоне помогать «Зениту»
— В конце сезона у вас заканчивается контракт. Что дальше?
— Чувствую силы и мотивацию продолжать и как минимум еще сезон помогать «Зениту» на футбольном поле. Хочу и дальше приносить пользу! Понимаю, что у меня для этого есть и качества, и силы. Конечно, хотелось бы продлить контракт. Сейчас все сосредоточены на концовке чемпионата, а конкретика появится позже.
— С руководством уже обсуждали, что вернетесь к переговорам после сезона?
— Определенные разговоры есть — большего рассказать не могу. Надеюсь, они приведут к положительному итогу. Но сейчас самое важное и основное — это командный результат, все мысли только об этом.
— У вас 105 минут на результативное действие в чемпионате и Кубке. При этом 418 минут времени на поле. Как вам такая роль?
— Конечно, всегда хочется играть больше. По сути, практически в каждом матче, в котором играл в стартовом составе в этом сезоне, было результативное действие. Я каждый день работаю и держу себя в форме, чтобы в любой момент быть готовым и соответствовать уровню «Зенита». Мне нужно постоянно находиться в игровом тонусе, пусть это будет 90 минут или 15−20. В матче с «Локомотивом» у меня их было три — и первым касанием отдал голевой пас.
Артем Бухаев