L'Equipe: ПСЖ запросил несколько отчетов о футболисте ЦСКА Кисляке

Также парижская команда рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша.

Источник: РИА "Новости"

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Спортивный советник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш направил несколько запросов для получения отчетов о полузащитнике московского ЦСКА Матвее Кисляке. Об этом сообщает газета L'Equipe.

По информации источника, ПСЖ также рассматривает возможность трансфера полузащитника «Монако» Манеса Аклиуша. Однако, как сообщает L'Equipe, Кисляк больше подходит под принципы игры главного тренера парижан Луиса Энрике.

Кисляку 20 лет, он выступает за основную команду ЦСКА с 2024 года. В текущем сезоне футболист провел 41 встречу в различных турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.

С 2024 года в составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В составе команды он стал чемпионом Франции, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и обладателем Межконтинентального кубка.

