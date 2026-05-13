Золото, бронза, стыки: главные турнирные интриги перед последним туром РПЛ

17 мая в 18.00 по московскому времени начнется последний тур сезона РПЛ. За 29 предыдущих стало понятно многое, но далеко не все. Например, лишь «Ахмат» и «Ростов» уже никуда не сдвинутся с тех мест, которые занимают сегодня, а из трех комплектов медалей ни один еще не знает своего обладателя. Интриг правда хватает, в заключительный игровой день турнирная мотивация будет почти у половины команд чемпионата.
Но некоторые сюжеты дописаны — если не целиком, то близко. «Сочи» точно вылетает напрямую, «Пари НН» не составит южанам компанию, если победит «Рубин» в гостях, а махачкалинское «Динамо» дома проиграет «Спартаку». В общем, у нижегородцев крайне сложная ситуация. А дагестанский клуб уже точно не поднимется выше зоны стыков — не вылететь бы напрямую.
Лучшим бомбардиром, скорее всего, впервые в карьере единолично станет Джон Кордоба. Чтобы этого не случилось, нужен сухарь колумбийца во встрече с «Оренбургом» и чей-то хет-трик: Батракова в ворота ЦСКА и/или Брайана Хиля, если он успеет оправиться от травмы, в ворота «Динамо». Тогда лидеры завершат сезон с 16 голами.
Теперь — к оставшимся разборкам.
Кто станет чемпионом?
Да, в третий раз подряд судьба золота определится в самом конце. И в претендентах опять «Зенит» и «Краснодар». Со старта сезона южане суммарно возглавляли таблицу более 230 дней — у действующего чемпиона до сих пор больше всех забитых мячей и лучшая в лиге разница голов. Но к решающему моменту команда Мусаева подходит в статусе догоняющего.
Дело в поражении от «Динамо». Неудачный выезд краснодарцев в Москву отдал поул-позишн Петербургу, который днем ранее дожал «Сочи» благодаря точному удару Александра Ерохина.
«Зениту», оторвавшемуся на два очка, достаточно не уступить 17 мая «Ростову», который, как сказано выше, не борется буквально ни за что и досрочно забронировал десятую строчку по итогам чемпионата.
А в Краснодар приедет «Оренбург», тоже лишившийся всяческих задач, обезопасив себя от попадания в зону стыковых матчей. Сложно представить расклад, при котором хозяева наткнутся хотя бы на ничью, но и победа ничего, мягко говоря, не гарантирует. Эксперты и зрители досрочно окрестили «Зенит» чемпионом — лучше не спешить, ведь в РПЛ только за последние годы случались такие драмы, что специально не придумаешь. Просто фиксируем: петербуржцы — явные фавориты, все в их руках.
Кто заберет бронзу?
Здесь кандидатов тоже осталось двое — ЦСКА самоликвидировался весной, «Балтика» не справилась с прямым конкурентом в ключевой встрече. А продолжают борьбу «Локомотив» со «Спартаком», поэтому какие-то медали столица обязательно получит. Команда Галактионова на два очка впереди и имеет преимущество по очным противостояниям, поэтому при равенстве баллов окажется выше.
Учитывая, что в определенный период сезона красно-белые москвичи шли аж в зоне стыков и даже в топ-4 впервые вошли лишь в апреле, залезть на пьедестал для них будет неплохим результатом. Интересно, что за последние 20 лет у «Спартака» с «Локо» всего четыре бронзы на двоих — по две у каждого. А железнодорожников в тройке вообще не было уже целых пять лет.
Карседо в заключительном туре везти команду в Махачкалу, а «Локомотиву» играть гостевое дерби с ЦСКА. Выходит, армейцы могут помочь исторически главному сопернику завоевать медали. К тому же Дмитрию Игдисамову любой успех сейчас необходим для формирования карьерного будущего.
Кто отправится в стыки?
И тут сложилась ситуация, в которой соперничают два клуба из одного региона, но не заочно, а друг с другом лично. «Крылья Советов» и «Акрон» между собой выяснят, кто упадет в стыки вместе с махачкалинским «Динамо» или «Пари НН». Разрыв, как и в случае с остальными интригами, составляет два очка — самарцы благодаря внезапным победам над «Локомотивом» и «Спартаком» к маю выбрались-таки в безопасную зону таблицы.
У тольяттинцев же результаты после зимней паузы хуже некуда — 6 очков за 11 матчей и одна победа над «Балтикой». Лидер команды Артем Дзюба всерьез переживает за перспективы клуба. «Нам нужно любой ценой сохранить “Акрон” в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то “Акрона” может и не быть. Я больше всего этого боюсь. В мою смену не должно этого произойти», — заявил форвард в марте.
Если «Акрон» выиграет, «Крылья» займут 13-е место и сыграют в стыках с «Ротором», а «Динамо» Мх или «Пари НН» попадут на гарантировавший себе бронзу первой лиги «Урал». В случае непоражения самарцев «Акрон» отправляется биться с представителем второго по силе дивизиона, но с кем конкретно — зависит от встречи махачкалинцев со «Спартаком». Вот уж где сценарий на зависть киношникам.
Трофим Гондюреев