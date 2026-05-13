Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Севилья
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

Семшов: «Краснодар» сам подарил золото «Зениту». Если вы такое не забиваете, обязательно получите в свои ворота"

Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о гостевом поражении «Краснодара» от «Динамо» (1:2) в матче 29-го тура РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «быков» Хуан Боселли на 85-й минуте при счете 1:1 не реализовал выход один на один, после чего черно-зеленые в добавленное время пропустили от нападающего Ивана Сергеева. В результате этого поражения краснодарский клуб за тур до конца сезона утратил первую строчку, пропустив вперед «Зенит». Петербуржцам для завоевания чемпионского титула в последнем матче будет достаточно не проиграть в гостях «Ростову».

«Игра “Краснодара” существенно отличалась от той, что мы видели в кубковом полуфинале с “Динамо”. Я имею ввиду количество созданных моментов. “Быки” сами умудрились отдать эту игру. Все было под контролем гостей — игра, моменты создавали, доминировали, забили хороший гол… Не могу понять, почему провалились в первые 10 минут второго тайма. Тренеры обычно говорят быть крайне внимательными в первые минуты после перерыва, а тут позволили дать пас на Тюкавина с фланга, проспали голевое действие Константина. Но потом-то у “Краснодара” были моменты — включая буллит Боселли. На мой взгляд, надо, конечно, отметить Лунева, который стоял до конца, но уж очень бесхитростно сыграл Боселли. Игрок команды-чемпиона обязан такое реализовывать. Если вы такое не забиваете, обязательно получите в свои ворота. “Краснодар” сам подарил золото “Зениту”, — цитирует Семшова “РБ Спорт”.

Футбол. Премьер-лига
17.05
Ростов
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.50
П2
1.32