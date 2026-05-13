Семшов: «Краснодар» сам подарил золото «Зениту». Если вы такое не забиваете, обязательно получите в свои ворота"

«Игра “Краснодара” существенно отличалась от той, что мы видели в кубковом полуфинале с “Динамо”. Я имею ввиду количество созданных моментов. “Быки” сами умудрились отдать эту игру. Все было под контролем гостей — игра, моменты создавали, доминировали, забили хороший гол… Не могу понять, почему провалились в первые 10 минут второго тайма. Тренеры обычно говорят быть крайне внимательными в первые минуты после перерыва, а тут позволили дать пас на Тюкавина с фланга, проспали голевое действие Константина. Но потом-то у “Краснодара” были моменты — включая буллит Боселли. На мой взгляд, надо, конечно, отметить Лунева, который стоял до конца, но уж очень бесхитростно сыграл Боселли. Игрок команды-чемпиона обязан такое реализовывать. Если вы такое не забиваете, обязательно получите в свои ворота. “Краснодар” сам подарил золото “Зениту”, — цитирует Семшова “РБ Спорт”.