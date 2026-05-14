«Уверен, что именно Гусев приведет “Динамо” к трофею». Интервью Андрея Лунева

«Динамо» в прошедшем туре остановило «Краснодар» на пути к чемпионству, обыграв «быков» — 2:1. Это позволило «Зениту» выйти на первое место. А главным героем стал голкипер бело-голубых Андрей Лунев, который в составе питерцев трижды брал золото.
— Такие матчи — в мемориз? — вопрос Луневу.
— Да, заносим в блокнотик (улыбается). «Краснодар» за последние годы стал раздражителем для «Динамо», всегда получаются эмоциональные встречи, даже на сборах, поэтому было важно победить.
— С «быками» у динамовцев постоянно какие-то стычки, и сейчас вы сошлись с Диего Костой после гола Сергеева. Это уже что-то личное?
— Нет, я ни на кого персонально зла не держу. Да, в играх постоянно возникает напряжение, бьют эмоции, их латиноамериканцы заводные, но все это остается на футбольном поле. Хорошая команда, сильные исполнители — с «Краснодаром» всегда интересно встречаться.
— Болельщики «Динамо» признали тебя лучшим игроком матча за два спасения — от Ленини и Боселли. Какой момент сам выделишь?
— Спасибо болельщикам, что выбрали меня. В первом эпизоде Кордоба отдал великолепную передачу, Ленини бил в упор, здесь везение, что удар пришелся в меня, будем честны. Выход Боселли один на один, конечно, куда сложнее.
— В чем состоит задача в таких эпизодах?
— Масса нюансов — правильный тайминг выхода из ворот, предпоследнее касание соперника, ты стараешься дать своим защитникам возможность догнать нападающего, максимально затруднить ему положение. Хорошо, что удалось справиться с ударом Боселли.
— Ерохин в интервью «СЭ» сказал, что обязательно обсудит с тобой сейв. Уже поговорили?
— Пока нет. А вообще из Питера писали, благодарили, было приятно. Мишаня Кержаков, коллега мой, из штаба писали, персонал команды… Вообще не так и много знакомых футболистов осталось в «Зените», с кем на связи.
— У Кержакова большое событие — завершил карьеру. Обсудили эту тему?
— Надеюсь, удастся встретиться, когда в конце мая поеду в Питер.
— Как трехкратному чемпиону России в составе «Зенита» тебе было важно помочь бывшим партнерам выйти на первое место?
— У меня весь фокус на выступлениях «Динамо». Если это не наша команда, то все равно, кто берет золото. Мы же, к сожалению, порадовать в этом сезоне болельщиков не сумели.
— Парадокс, но при этом посещаемость «ВТБ Арены» выросла на две с лишним тысячи человек, клуб собрал семь аншлагов.
— Это здорово. Приятно играть в футбольной атмосфере. Хотим, чтобы на домашних матчах было еще громче на трибунах. Но здесь и наша ответственность — надо давать больше поводов для проявления эмоций. Перед началом сезона были серьезные амбиции, большие планы, но все пошло не так.
— Как с психологической точки зрения продолжать борьбу, когда уже в октябре потерял шансы на медали?
— Позитива в этом, конечно, нет, психологически непросто. Но, может, это прозвучит пафосно — все понимали, что надо биться за честь клуба, за свою честь. Есть самолюбие, амбиции, болельщики в любом случае приходят и ждут побед. Нельзя бросать весла. Плюс оставался Кубок, где боролись до последнего.
— Для себя лично как оценишь сезон?
— Скомканный. Ошибки были, помарки. Травмы и осенью, и на весенних тяжелых полях. Столько матчей пропустил с сильными соперниками… Но всегда чувствовал поддержку, веру, что вернусь сильнее. Хорошо, что успел восстановиться к концу сезона.
— Ты не провел достаточное количество матчей для автоматического продления контракта, но генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал, что переговоры будут. Уже начались?
— Я читал, что сказал Павел Константинович, но переговоров и какой-то конкретики по контракту пока нет. Конечно, я хочу продолжить выступать за «Динамо», выиграть трофей и остаться после завершения карьеры в этом клубе. Поэтому никаких альтернативных вариантов не рассматриваю.
— Вокруг «Динамо» ходят слухи по поводу смены тренера, называют разные фамилии. Твое отношение к этому?
— Мне бы хотелось продолжить работу с Роланом Гусевым, двумя руками за этот вариант. Гусев — сильный тренер, уверен, что именно он приведет нас к трофею!
Константин Алексеев