Вратарь «Динамо» Лунев рассказал, как относится к лидерству «Зенита» в РПЛ

ТАСС, 14 мая. Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Андрей Лунев полностью сосредоточен на выступлениях за бело-голубых, ему все равно, кто станет чемпионом страны по итогам сезона-2025/26. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
Лунев выступал за петербургский клуб с 2017 по 2021 год. 34-летнего голкипера признали лучшим игроком матча 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (2:1). Уступив бело-голубым, подопечные Мурада Мусаева упустили возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата страны. «Краснодар» занимает второе место с 63 очками, лидирует «Зенит» (65 очков).
«У меня весь фокус на выступлениях “Динамо”. Если это не наша команда, то все равно, кто берет золото. Мы же, к сожалению, порадовать в этом сезоне болельщиков не сумели», — ответил Лунев на вопрос о чемпионской гонке «Зенита» и «Краснодара».
Для завоевания чемпионского титула «Зениту» достаточно сыграть вничью на выезде с «Ростовом». «Краснодару» в этом случае не хватит домашней победы над «Оренбургом». Матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 17 мая.