Скауты «ПСЖ» не приезжали на игры «Локомотива»

— Как появилась новость про скаутов «ПСЖ»? Вы сказали, что их не было.
— Вадим Шпинев просто неправильно сформулировал. Никто конкретно не приезжал. Мы уже несколько раз об этом сказали. Он просто давно не был на футболе и на эмоциях неправильно дал информацию, она сразу разлетелась.
— Другие какие-то скауты были?
— Нам точно об этом неизвестно. Дмитрий Ульянов правильно сказал: когда приезжают скауты, клуб оказывает им поддержку по билетам и по всем остальным делам.
— Фабрицио Романо вам не писал?
— Нет.
Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.