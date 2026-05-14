Скауты «ПСЖ» не приезжали на игры «Локомотива»

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в «ПСЖ».

Источник: ФК "Локомотив"

— Как появилась новость про скаутов «ПСЖ»? Вы сказали, что их не было.

— Вадим Шпинев просто неправильно сформулировал. Никто конкретно не приезжал. Мы уже несколько раз об этом сказали. Он просто давно не был на футболе и на эмоциях неправильно дал информацию, она сразу разлетелась.

— Другие какие-то скауты были?

— Нам точно об этом неизвестно. Дмитрий Ульянов правильно сказал: когда приезжают скауты, клуб оказывает им поддержку по билетам и по всем остальным делам.

— Фабрицио Романо вам не писал?

— Нет.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.