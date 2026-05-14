Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Райо Вальекано
1
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
Дуран и Барриос из «Зенита», а также Кордоба из «Краснодара» — в расширенном составе Колумбии на ЧМ-2026

Нападающий Джон Дуран и полузащитник Вильмар Барриос из «Зенита», а также форвард Джон Кордоба из «Краснодара» включены в расширенный состав сборной Колумбии из 55 футболистов на ЧМ-2026. Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции колумбийской национальной команды сегодня, 14 мая.

Источник: ФК «Зенит»

В окончательную заявку сборной Колумбии войдут 26 игроков, она будет объявлена до 30 мая.

Дуран провалился в аренде в «Зените», не сумев проявить себя во второй части нынешнего сезона. В общей сложности он принял участие в 9 матчах и забил 2 гола с пенальти. В РПЛ 22-летний форвард лишь один раз попал в стартовый состав.

Добавим, что в расширенной заявке сборной Колумбии также значится полузащитник бразильского «Фламенго» Хорхе Карраскаль, ранее игравший в России за ЦСКА и «Динамо».

Колумбия на ЧМ-2026 сыграет в одной группе с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.