Дуран и Барриос из «Зенита», а также Кордоба из «Краснодара» — в расширенном составе Колумбии на ЧМ-2026

В окончательную заявку сборной Колумбии войдут 26 игроков, она будет объявлена до 30 мая.
Дуран провалился в аренде в «Зените», не сумев проявить себя во второй части нынешнего сезона. В общей сложности он принял участие в 9 матчах и забил 2 гола с пенальти. В РПЛ 22-летний форвард лишь один раз попал в стартовый состав.
Добавим, что в расширенной заявке сборной Колумбии также значится полузащитник бразильского «Фламенго» Хорхе Карраскаль, ранее игравший в России за ЦСКА и «Динамо».
Колумбия на ЧМ-2026 сыграет в одной группе с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго.