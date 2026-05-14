Канчельскис: «Наша молодежь не поедет в Европу. В России они живут в шоколаде, им не надо особо напрягаться»

Двукратный чемпион Англии и Шотландии Андрей Канчельскис заявил, что молодые российские игроки не готовы переходить в европейские клубы из-за большей конкуренции и меньшей зарплаты.

Источник: РИА "Новости"

— Вы сейчас видите кого-то из молодых полевых игроков, кто мог бы дорасти до вашего с Аршавиным уровня?

— Нет. У нас никто не уезжает. В 90-х была целая куча вариантов, посмотрите, сколько футболистов уехало. Сейчас же у молодежи даже нет предложений. Вот Сафонов уехал — молодец. Плюс Головин и Миранчук, но они играют там уже давно.

А сейчас кто? Никто не будет туда уезжать. Они не готовы, боятся конкуренции. В России живут в шоколаде, на хороших контрактах, им не надо особо напрягаться, у них все великолепно. В Европе такого не будет, поэтому молодежь не готова туда ехать.

— Говорят, Батраковым интересуется «ПСЖ».

— Когда будет конкретика, тогда и будем разговаривать. Сейчас можно что угодно написать — и «Милан», и «Барселона», и мадридский «Реал». Вот приедет «ПСЖ», скажет: «Мы хотим вести переговоры с Батраковым», бумагу покажут, тогда поверим. А это все слухи, вилами по воде. У Титова тоже было много предложений в «Спартаке», но никто не знает, был ли действительно вариант в «Баварии». Однако все об этом помнят и говорят, а он остался в «Спартаке», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».