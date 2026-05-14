Смолов ответил на вопрос, кто станет чемпионом России в сезоне-2025/26

За тур до конца сезона «быки» занимают второе место, отставая от «Зенита» на 2 очка. При этом краснодарская команды утратила лидерство лишь по итогам прошлого тура, проиграв в гостях московскому «Динамо» со счетом 1:2. В 30-м туре черно-зеленые примут «Оренбург», а сине-бело-голубые сыграют в гостях против «Ростова». Для завоевания титула «Зениту» будет достаточно не проиграть.