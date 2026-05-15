Комментатор Орлов о Кордобе: «У нас появился еще один дельфин»

Ранее это прозвище закрепилось за форвардом «Зенита» Александром Соболевым из-за его постоянных «нырков» в штрафной площади соперников,
— В матче с «Динамо» все ждали бешеного Кинг-Конга Кордобу, а все, что увидели, — это откровенная симуляция на 11-й минуте, за которую его как обычно простили и не дали желтую. Постоянные разговоры с судьей.
— Я в одном интервью не случайно написал, что у нас появился еще один дельфин. Народ меня понял, — сказал Орлов в эфире «Радио “Зенит”».
В текущем сезоне Кордоба провел за «Краснодар» 39 матчей, забил 21 гол и сделал 9 результативных передач. С 16 мячами колумбиец возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.