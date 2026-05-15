Матч-центр
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
П1
2.94
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Первая лига
16.05
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
16.05
Ротор
:
Чайка
П1
1.38
X
4.94
П2
8.75
Футбол. Первая лига
16.05
Челябинск
:
Шинник
П1
2.39
X
3.30
П2
3.04
Футбол. Первая лига
16.05
Волга
:
Факел
П1
4.60
X
3.59
П2
1.81
Футбол. Первая лига
16.05
КАМАЗ
:
Сокол
П1
1.50
X
4.38
П2
6.77

Тренер «Ростова» Альба: «Мотивация на “Зенит” есть — мы хотим победить»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился ожиданиями перед матчем против петербургского «Зенита» в заключительном, 30-м туре российской Премьер-Лиги.

Источник: vk.com/fcrostov

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в воскресенье, 17 мая, и начнется в 18:00 по московскому времени.

— Джонатан, в футболе мотивация играет большую роль. У «Зенита» она зашкаливает. Есть ли она у «Ростова»?

— Как не может быть мотивации в игре против «Зенита»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого мы готовимся и работаем.

— Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»?

— Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.

— В этом году «Ростов» еще дома не побеждал. Есть ли надежда сделать это в 30‑м туре?

— Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.

— Две победы подряд подняли настроение команде?

— После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то все сделали правильно — так и надо продолжать, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

Перед матчем «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав 33 очка, а «Зенит» лидирует, имея 65 баллов в активе.

Футбол. Премьер-лига
17.05
Ростов
:
Зенит
П1
10.00
X
5.50
П2
1.38