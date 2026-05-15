Тренер «Ростова» Альба: «Мотивация на “Зенит” есть — мы хотим победить»

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в воскресенье, 17 мая, и начнется в 18:00 по московскому времени.
— Джонатан, в футболе мотивация играет большую роль. У «Зенита» она зашкаливает. Есть ли она у «Ростова»?
— Как не может быть мотивации в игре против «Зенита»? Конечно же, она есть. Все футболисты хотят играть. Мы хотим победить. Для этого мы готовимся и работаем.
— Все ли игроки готовы после матча с «Акроном»?
— Готовы. На другого соперника у нас будет другой план. Посмотрим, как будут игроки работать на тренировках.
— В этом году «Ростов» еще дома не побеждал. Есть ли надежда сделать это в 30‑м туре?
— Есть. Хотим подарить нашим болельщикам радость. Для этого мы работаем.
— Две победы подряд подняли настроение команде?
— После побед всегда хорошее настроение. Но план тренировок не изменился. Если победили, то все сделали правильно — так и надо продолжать, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».
Перед матчем «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав 33 очка, а «Зенит» лидирует, имея 65 баллов в активе.