Матч-центр
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Чайка
Футбол. Первая лига
13:00
Челябинск
:
Шинник
Футбол. Первая лига
13:00
Волга
:
Факел
Футбол. Первая лига
13:00
КАМАЗ
:
Сокол
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Урал
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Родина
Футбол. Первая лига
13:00
Спартак Кс
:
Уфа
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Хоффенхайм
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Гамбург
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Кельн
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Штутгарт
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
РБ Лейпциг
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Майнц
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Вольфсбург
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Аугсбург
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Боруссия Д
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Ливерпуль
2
«Спартак» о средней посещаемости: «Мы обошли “Краснодар” — моно-команду в городе»

Замгендиректора «Спартака» по коммерции и развитию Вячеслав Соловьев рассказал о росте средней посещаемости матчей красно-белых.

Источник: Спортс‘’

— На данный момент у нас средняя посещаемость по РПЛ и Кубку России составляет более 24 700 человек. Мы обошли «Краснодар», который является моно-командой в городе и занимает второе место в РПЛ по посещаемости.

В Кубке России мы заняли второе место по посещаемости после «Зенита». Мы выросли более чем на 4,5 тысячи по сравнению с прошлым сезоном. А по итогам прошлого сезона мы выросли более чем на 5 тысяч человек.

То есть плавно продолжаем добиваться успеха на этом направлении благодаря нашим болельщикам, команде и продукту, который мы делаем на территории в Matchday.

— На следующий сезон наверняка тоже запланировано увеличение посещаемости?

— Конечно. Но пока не могу сказать насколько. Для того чтобы спланировать точную цифру, нужно провести анализ этого сезона. Так что мы в процессе, — сказал Соловьев.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Франк Артига
Голы
Спартак
Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
4′
Пабло Солари
(Манфред Угальде)
60′
Рубин
Александр Юкич
(Богдан Йочич)
90+3′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
87′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
65′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
53′
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
87′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
75′
35
Кристофер Мартинс
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
84′
4
Константин Нижегородов
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
90+1′
3
Дениль Мальдонадо
34′
46′
98
Никита Лобов
12
Андерсон Арройо
21′
70
Дмитрий Кабутов
11
Назми Грипши
65′
8
Богдан Йочич
86′
23
Руслан Безруков
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
7
Игнасио Начо Сааведра
63′
65′
77
Александр Юкич
Статистика
Спартак
Рубин
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
2
Угловые
6
3
Фолы
16
10
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти