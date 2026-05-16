Бригада Карасева рассудит матч 30-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Бригада Сергея Карасева рассудит матч заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Карасеву будут Алексей Лунев и Рустам Мухтаров. Видеоассистентом рефери назначен Павел Кукуян.
Главным арбитром матча «Краснодар» — «Оренбург» будет Андрей Прокопов. На встречу московских ЦСКА и «Локомотива» главным судьей назначен Артем Чистяков. Рафаэль Шафеев рассудит встречу между махачкалинским «Динамо» и московским «Спартаком».
Все игры 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 мск. «Зенит» является лидером турнирной таблицы с 65 очками, «Краснодар» занимает второе место с 63 очками. На третьей строчке располагается «Локомотив», имеющий 53 очка и на 2 балла опережающий «Спартак».