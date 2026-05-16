«Оренбург» презентовал новый комплект формы на следующий сезон

«Мы долго думали, какую идеологию заложить в форму на новый сезон! И, как оказалось, готовое решение лежало на поверхности! Наш родной город находится в двух частях света — Европа и Азия, — а граница между континентами проходит по главной достопримечательности города: мосту над рекой Урал. Это и стало основной идеей новой формы и мерча.



Совсем недавно, совместно с брендом “Ничего Обычного”, мы выпустили новую линейку одежды — “Место встречи”. Характерные элементы монументальной Европы и свободолюбивой Азии гармонично слились с клубной символикой.



А в продолжение новой коллекции мы решили поменять традиционное представление о домашней и выездной форме: в новом сезоне мы будем играть в европейской и азиатской — в зависимости от соперника и его местоположения. На новой форме мы расположили линии, характеризующие течение реки Урал, а полоса — это мост, соединяющий континенты», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.