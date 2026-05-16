Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
4.67
X
4.79
П2
1.64
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.60
П2
9.00
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.18
X
10.00
П2
13.25
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.41
П2
1.92
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.86
П2
2.65
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.75
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.65
П2
2.56
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.12
П2
2.32
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.26
X
4.13
П2
2.06
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.32
П2
3.70
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
5
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Факел
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Родина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Оренбург» презентовал новый комплект формы на следующий сезон

Футбольный клуб «Оренбург» представил новый комплект формы на сезон-2026/27.

Источник: ФК "Оренбург"

«Мы долго думали, какую идеологию заложить в форму на новый сезон! И, как оказалось, готовое решение лежало на поверхности! Наш родной город находится в двух частях света — Европа и Азия, — а граница между континентами проходит по главной достопримечательности города: мосту над рекой Урал. Это и стало основной идеей новой формы и мерча.

Совсем недавно, совместно с брендом “Ничего Обычного”, мы выпустили новую линейку одежды — “Место встречи”. Характерные элементы монументальной Европы и свободолюбивой Азии гармонично слились с клубной символикой.

А в продолжение новой коллекции мы решили поменять традиционное представление о домашней и выездной форме: в новом сезоне мы будем играть в европейской и азиатской — в зависимости от соперника и его местоположения. На новой форме мы расположили линии, характеризующие течение реки Урал, а полоса — это мост, соединяющий континенты», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Источник: ФК "Оренбург"
Оренбург
1:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Газовик, 7274 зрителя
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Сергей Булатов
Голы
Оренбург
Евгений Болотов
(Ду Кейрос)
24′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
32′
3
Данила Ведерников
85′
4
Данила Хотулев
57
Евгений Болотов
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
90′
9
Максим Савельев
7
Эмирджан Гюрлюк
62′
20
Дмитрий Рыбчинский
8
Дамиан Пуэбла
62′
27
Ренат Голыбин
19
Алешандре Жезус
62′
30
Гедеон Гузина
6
Джон Алекс Паласиос
75′
26
Эмил Ценов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
11
Амар Рахманович
23
Никита Чернов
67′
47
Сергей Божин
22
Фернандо Костанца
71′
82′
20
Кирилл Столбов
19
Иван Олейников
82′
91
Владимир Игнатенко
14
Михайло Баньяц
45+3′
68′
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
89′
10
Владимир Хубулов
8
Максим Витюгов
59′
68′
70
Артем Шуманский
Статистика
Оренбург
Крылья Советов
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
4
4
Угловые
3
5
Фолы
17
16
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти