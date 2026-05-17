Заключительный, 30-й тур РПЛ определит чемпиона России

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Матчи заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 17 мая, все встречи начнутся в 18:00 мск. По игрового дня определятся чемпион России, обладатель бронзовых медалей и команда, которая покинет РПЛ напрямую.
Третий сезон подряд чемпион страны по футболу определится в последнем туре. В таблице с 65 очками лидирует петербургский «Зенит». Вторым с 63 очками идет «Краснодар». Петербуржцы на выезде сыграют с «Ростовом», краснодарцы на своем поле встретятся с «Оренбургом». При этом ростовчане и оренбуржцы уже гарантировали себе участие в следующем сезоне РПЛ. В случае равенства очков выше в таблице окажется «Зенит». У петербургской команды преимущество перед «Краснодаром» за счет результатов личных встреч (2:0, 1:1).
Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин считает, что на «Зенит» еще рано вешать золотые медали. «Потому что “Ростов” — это мотивированная команда, которая может дать бой “Зениту”. Команда неоднократно это делала. У “Краснодара” соперник полегче. Поэтому я думаю, что вешать медали на “Зенит” рано», — сказал он ТАСС.
Обладатель Кубка России в составе «Зенита» Роман Березовский, наоборот, считает, что сине-бело-голубые фактически гарантировали победу в турнире. «Я думаю, “Зенит” благополучно доведет дело до победного конца. Команда и так много оступалась на протяжении всего сезона и все время была в роли догоняющей, поэтому сомневаюсь, что в последней игре, когда будет запредельная мотивация, произойдет что-то непредвиденное», — сказал бывший голкипер в разговоре с ТАСС.
«Краснодар» и «Зенит» третий раз подряд находятся в чемпионской гонке за тур до окончания чемпионата России. В прошлом сезоне краснодарцы впервые выиграли РПЛ, обогнав петербуржцев на одно очко. «Краснодар» тогда прервал серию из шести чемпионств «Зенита». В сезоне-2023/24 на победу в РПЛ также претендовало московское «Динамо», однако из-за поражения в игре с «Краснодаром» в заключительном туре бело-голубые заняли третье место, «быки» стали вторыми, а победу забрал «Зенит». В этом сезоне «Краснодар» лидировал на протяжении большей части сезона, но в прошлом туре краснодарцы упустили первое место как раз из-за поражения от «Динамо» (1:2).
Битва за бронзу
Также за тур до окончания турнира еще не определен обладатель бронзовых наград. На третьем месте с 53 очками идет московский «Локомотив», следом располагается столичный «Спартак» (51). В заключительном туре «Локомотив» в гостях сыграет с ЦСКА, спартаковцы на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо». Армейцы, неделю назад потерявшие шансы на бронзу, идут на пятой позиции с 48 очками. Махачкалинское «Динамо» все еще находится в борьбе за выживание. Клуб с 25 очками идет на 14-й позиции, в зоне стыковых матчей, ниже с 22 очками располагается «Пари Нижний Новгород», который на выезде сыграет с казанским «Рубином». В случае равенства очков из-за большего количества побед (в личных встречах команды обменялись победами — 2:1 и 1:0) выше будет нижегородская команда.
«Локомотив», если с ним сравняется «Спартак», будет выше за счет результатов очных матчей (4:2, 1:2). Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что именно красно-белые займут третье место в таблице РПЛ. Для этого «Спартаку» нужно выиграть у махачкалинского «Динамо» и ждать поражения «Локомотива» от ЦСКА. «Борьба за третье место очень интересная. У меня внутреннее ощущение, что “Спартак” все-таки завоюет бронзу. У них более ровная команда, нет таких слабых мест, сбалансированный состав, на хорошем ходу. У “Локомотива” бывают необъяснимые спады, например, случится что-то с Алексеем Батраковым — совсем другая команда. У “Спартака” такого нет. Интуитивно думаю, что “Спартак” станет третьим. Соперники в матчах вторичны, все зависит от команд, но у красно-белых есть преимущество», — сказал Колосков ТАСС.
Таким образом, ЦСКА может принести бронзовые медали заклятому сопернику «Спартаку». Исполняющий обязанности главного тренера армейцев Дмитрий Игдисамов рассказал в преддверии последнего тура, что в команде не думают об этом, а рассчитывают только на победу. «Я думаю, что такой подсчет результатов является увлечением только журналистов и болельщиков. Нам не важны другие матчи. Мы всегда готовимся к следующей игре и хотим победить», — сказал он журналистам.
Матчу между ЦСКА и «Локомотивом» прибавляет принципиальности участие в нем полузащитника Дмитрия Баринова. Зимой на тот момент капитан железнодорожников перебрался в армейский клуб. Этот матч для него станет первым официальным против «Локомотива», воспитанником которого он является. «Спартак» в последний раз завоевал бронзовые медали по итогам сезона-2022/23, «Локомотив» добивался такого достижения по итогам сезона-2020/21.
Остальные матчи тура
Также в этот день самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон» определят между собой, кто сыграет в РПЛ в следующем сезоне, а кто будет бороться за сохранение места в элитном дивизионе в стыковых матчах. «Крылья Советов» с 29 очками занимают 12-е место в таблице РПЛ, «Акрон» с 27 очками располагается на 13-й позиции. Скорее всего, в матче не примет участия лидер и капитан «Акрона» Артем Дзюба, который получил повреждение в конце сезона.
В заключительном туре также пройдут матчи «Балтика» — «Динамо» (Москва) и «Сочи» — «Ахмат». Сочинцы ранее стали первой командой, которая покинет РПЛ напрямую.
В следующем сезоне РПЛ пополнят московская «Родина» и воронежский «Факел», которые заняли первые два места в Лиге Пари (Первой лиге). В стыковых матчах сыграют екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор».