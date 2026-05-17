Заключительный, 30-й тур РПЛ определит чемпиона России

«Локомотив», если с ним сравняется «Спартак», будет выше за счет результатов очных матчей (4:2, 1:2). Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что именно красно-белые займут третье место в таблице РПЛ. Для этого «Спартаку» нужно выиграть у махачкалинского «Динамо» и ждать поражения «Локомотива» от ЦСКА. «Борьба за третье место очень интересная. У меня внутреннее ощущение, что “Спартак” все-таки завоюет бронзу. У них более ровная команда, нет таких слабых мест, сбалансированный состав, на хорошем ходу. У “Локомотива” бывают необъяснимые спады, например, случится что-то с Алексеем Батраковым — совсем другая команда. У “Спартака” такого нет. Интуитивно думаю, что “Спартак” станет третьим. Соперники в матчах вторичны, все зависит от команд, но у красно-белых есть преимущество», — сказал Колосков ТАСС.