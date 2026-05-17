«Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионата России, обойдя «Спартак»

Чемпионом России стал петербургский «Зенит», в последнем туре выигравший в гостях у «Ростова» со счетом 1:0.
Команда Сергея Семака по итогам сезона опередила на два очка «Краснодар», занявший второй место.
Таким образом, «Зенит» стал самым титулованным клубом в истории чемпионата России, обойдя московский «Спартак». Зенитовцы выигрывали чемпионат России 11 раз (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2025/26), а «Спартак» — 10 (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17).
Третье место по этому показателю занимает московский ЦСКА — 6 чемпионств (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16).
Московский «Локомотив» становился чемпионом России 3 раза (2002, 2004, 2017/18), казанский «Рубин» — 2 (2008, 2009), владикавказский «Спартак-Алания» — 1 (1995), «Краснодар» — 1 (2024/25).
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
