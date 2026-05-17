«Зенит» стал чемпионом России по футболу

«Зенит» набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом. Прежде петербуржцы делили рекорд с московским «Спартаком», на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.