«Зенит» стал чемпионом России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на выезде выиграл у «Ростова» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) и стал чемпионом России по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 1:0. Мяч забил Александр Соболев (14-я минута), реализовавший пенальти. На 73-й минуте с поля был удален защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.
«Зенит» набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом. Прежде петербуржцы делили рекорд с московским «Спартаком», на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.
«Ростов» (33) завершил чемпионат на десятой строчке.
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
