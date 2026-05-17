«Зенит» сильнее «Краснодара» Галицкого в одном важном компоненте: именно он принес победу в РПЛ

«Зенит» вырвал победу в РПЛ в самой концовке, обогнав «Краснодар» всего на два очка. «Быки» весь сезон возглавляли таблицу, но в предпоследнем туре проиграли московскому «Динамо», подарив титул «Зениту».
Но это поражение не случайность, а симптом. Именно из-за слабости в больших матчах «Краснодар» не стал чемпионом в этом сезоне, а не из-за судей или невезения в решающем матче с «Динамо».
Многие считают, что «Зенит» не заслужил чемпионство, но у команды Семака весь сезон была важная сила — игра в больших матчах. «Зенит» не проиграл ни одного матча командам из топ-8: «Краснодару», «Локомотиву», «Спартаку», ЦСКА, «Балтике», «Рубину» или «Динамо».
В этих матчах «Зенит» набрал 30 очков — 8 побед и 6 ничьих. «Краснодар» набрал лишь 20 — 5 побед, 5 ничьих и 4 поражения. В в этом разница команд: если «Зенит» потерял много очков против середняков и аутсайдеров, но побеждал конкурентов, то «Краснодар» брал «свои» очки, но против топ-команд — часто проваливался.
Именно эти матчи, а не поражение «Динамо» привели к тому, что «Краснодар» упустил трофей. Помимо «Динамо», «Краснодар» в этом сезоне проиграл «Зениту», «Локомотиву» и «Рубину».
Что характерно, «Локомотиву» и «Зениту» «Краснодар» проиграл дома — это еще один компонент, в котором команда Мусаева слабее чемпиона. «Зенит» — лучшая команда РПЛ по домашним матчам: 13 побед, 2 ничьи, 0 поражений (41 очко — разница мячей 31−8). У «Краснодара» дома лишь 34 очка: 11 побед, 1 ничья, 2 поражения.
Поэтому «Краснодар» упустил чемпионство не в предпоследнем туре — и не из-за загубленного выхода один на один Боселли против «Динамо». Чемпионство «Краснодар» упустил в больших матчах, а главное — в провальном домашнем матче в сентябре, где проиграл «Зениту».
Если кажется, что «Зенит» не заслужил чемпионство — достаточно посмотреть на очные встречи. «Зенит» заработал против «Краснодара» четыре очка, выиграв в сентябре на выезде 2:0. Хотя «Зенит» прошел сезон крайне неровно, весной набрал ход и вырвал чемпионство в концовке.
Автор: Денис Лебеденко
