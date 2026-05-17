«Зенит» сильнее «Краснодара» Галицкого в одном важном компоненте: именно он принес победу в РПЛ

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.36
П2
1.93
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Жирона
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.60
П2
7.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Эльче
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
11.00
П2
67.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
1
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.33
П2
8.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.35
П2
1.92
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.28
П2
1.45
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.59
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Валенсия
2
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.80
П2
1.64
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.70
П2
1.45
Футбол. Англия
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
39.00
X
4.85
П2
6.00
Футбол. Италия
21:45
Кальяри
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.12
П2
3.45
Футбол. Италия
21:45
Сассуоло
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Италия
21:45
Удинезе
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.24
П2
3.05
Футбол. Франция
22:00
Брест
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.81
П2
4.24
Футбол. Франция
22:00
Лилль
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.12
П2
8.00
Футбол. Франция
22:00
Лорьян
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.55
П2
2.66
Футбол. Франция
22:00
Лион
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.42
П2
4.54
Футбол. Франция
22:00
Марсель
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.00
П2
3.40
Футбол. Франция
22:00
Нант
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.56
П2
2.65
Футбол. Франция
22:00
Ницца
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
22:00
Париж
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.72
П2
1.63
Футбол. Франция
22:00
Страсбур
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.17
П2
2.13
Футбол. Испания
22:15
Барселона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.25
П2
8.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
П1
X
П2

«Зенит» сильнее «Краснодара» Галицкого в одном важном компоненте: именно он принес победу в РПЛ

Заслуженное чемпионство?

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» вырвал победу в РПЛ в самой концовке, обогнав «Краснодар» всего на два очка. «Быки» весь сезон возглавляли таблицу, но в предпоследнем туре проиграли московскому «Динамо», подарив титул «Зениту».

Но это поражение не случайность, а симптом. Именно из-за слабости в больших матчах «Краснодар» не стал чемпионом в этом сезоне, а не из-за судей или невезения в решающем матче с «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

Многие считают, что «Зенит» не заслужил чемпионство, но у команды Семака весь сезон была важная сила — игра в больших матчах. «Зенит» не проиграл ни одного матча командам из топ-8: «Краснодару», «Локомотиву», «Спартаку», ЦСКА, «Балтике», «Рубину» или «Динамо».

В этих матчах «Зенит» набрал 30 очков — 8 побед и 6 ничьих. «Краснодар» набрал лишь 20 — 5 побед, 5 ничьих и 4 поражения. В в этом разница команд: если «Зенит» потерял много очков против середняков и аутсайдеров, но побеждал конкурентов, то «Краснодар» брал «свои» очки, но против топ-команд — часто проваливался.

Именно эти матчи, а не поражение «Динамо» привели к тому, что «Краснодар» упустил трофей. Помимо «Динамо», «Краснодар» в этом сезоне проиграл «Зениту», «Локомотиву» и «Рубину».

Источник: РИА "Новости"

Что характерно, «Локомотиву» и «Зениту» «Краснодар» проиграл дома — это еще один компонент, в котором команда Мусаева слабее чемпиона. «Зенит» — лучшая команда РПЛ по домашним матчам: 13 побед, 2 ничьи, 0 поражений (41 очко — разница мячей 31−8). У «Краснодара» дома лишь 34 очка: 11 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Поэтому «Краснодар» упустил чемпионство не в предпоследнем туре — и не из-за загубленного выхода один на один Боселли против «Динамо». Чемпионство «Краснодар» упустил в больших матчах, а главное — в провальном домашнем матче в сентябре, где проиграл «Зениту».

Если кажется, что «Зенит» не заслужил чемпионство — достаточно посмотреть на очные встречи. «Зенит» заработал против «Краснодара» четыре очка, выиграв в сентябре на выезде 2:0. Хотя «Зенит» прошел сезон крайне неровно, весной набрал ход и вырвал чемпионство в концовке.

Автор: Денис Лебеденко

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
