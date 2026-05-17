Сперцян стал лучшим по системе «гол+пас» в РПЛ-2025/26

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.20
П2
4.40
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
7.90
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
2
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
15.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.26
П2
2.60
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
4.79
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
6.25
X
5.09
П2
2.10
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
2.80
П2
4.08
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Лечче
2
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.80
П2
2.90
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
Все коэффициенты
П1
6.62
X
3.80
П2
1.62
Футбол. Испания
22:15
Барселона
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
8.00
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Жирона
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Валенсия
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
П1
X
П2

Сперцян стал лучшим по системе «гол+пас» в РПЛ-2025/26

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян стал лучшим игроком сезона чемпионата России-2025/26 по системе «гол+пас».

Источник: РИА "Новости"

Хавбек отметился 29 результативными действиями — забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.

Лучшим бомбардиром сезона РПЛ-2025/26 стал форвард «быков» Джон Кордоба, который забил 17 мячей.

Лучшим ассистентом стал Сперцян. 25-летний армянин повторил рекорд премьер-лиги — столько же голевых пасов было у Дмитрия Лоськова («Локомотив») в сезоне-2003, Халка («Зенит») в сезоне-2015/16 и Максима Глушенкова («Локомотив») в сезоне-2023/24.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
Оренбург
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Статистика
Краснодар
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
3
Фолы
7
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
