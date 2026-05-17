Соболев о чемпионстве «Зенита»: «Я переходил за титулами и наконец-то выиграл. Какие могут быть эмоции? Я просто счастлив»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после первого в карьере чемпионского титула в Мир РПЛ.
«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2025/26 после победы над «Ростовом» в 30-м туре Мир РПЛ (1:0). Соболев забил победный гол с пенальти на 14-й минуте.
— Какие могут быть эмоции? Я переходил в «Зенит» за титулами, и наконец-то я этот титул выиграл! В том году не получилось, в этом — получилось. Поэтому я просто счастлив.
— Какой момент в сезоне был для тебя переломным? Тот, когда ты вышел на замену, фраза, про плохого и хорошего мальчика, ставшая мемом?
— Думаю, да.
— Кому ты можешь посвятить эту победу и такие эмоции?
— Самое главное — что моя семья здесь, на стадионе. Сейчас они спустятся, и мы вместе отпразднуем. Это самое главное.
— Получается, ты всю эту историю с пенальти, которые не шли в сезоне, прекратил. То есть это антипроклятие?
— Получается, так.
— Какая цель осталась у тебя теперь?
— Продолжать выигрывать титулы с «Зенитом», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
