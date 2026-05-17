Семак заявил, что «Краснодар» третий год подряд не дает расслабиться «Зениту»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рад победе в чемпионате России, добытой в острой конкуренции с «Краснодаром». Об этом Семак заявил ТАСС.
«Зенит» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и в рекордный 11-й раз выиграл чемпионат России.
«Волновались, но мы делали свою работу, старались побеждать. “Краснодар” третий год подряд не дает нам расслабиться. Прекрасные ощущения и прекрасные эмоции, в сложнейшем чемпионате смогли взять золотые медали», — сказал Семак, отметив, что еще не решил, как будет праздновать чемпионство.
Для Семака этот трофей стал 14-м в карьере. Он занимает пост главного тренера «Зенита» с 2018 года, под его руководством команда 7 раз стала чемпионом России, 5 раз выиграла Суперкубок России и 2 раза — кубок страны.
