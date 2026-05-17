Семак заявил, что рассчитывает на Мостового и Нино в следующем сезоне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая. /ТАСС/. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассчитывает на то, что футболисты Андрей Мостовой и Нино останутся в команде. Об этом специалист рассказал ТАСС.
«Зенит» в матче заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и в 11-й раз стал чемпионом России.
«Конечно, [рассчитываю на них]. У них действующие контракты, если поступят предложения и сами ребята по каким-либо причинам изъявят желание уйти, тогда будем разговаривать», — сказал Семак.
Ранее портал Sport24 сообщил, что Мостовой может перейти из «Зенита» в клуб из Москвы. О возможном уходе Нино сообщали бразильские СМИ, но тренер «Зенита» Вильям Оливейра опроверг «Спорт-Экспрессу» это информацию.
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
