Мостовой считает, что Соболев не сделал ничего особенного для чемпионства «Зенита»

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» стал чемпионом России не благодаря нападающему Александру Соболеву. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой.
Как ранее сообщал ТАСС, «Зенит» со счетом 1:0 обыграл «Ростов» в гостевом матче 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал победителем турнира. Пенальти реализовал Соболев.
«Конечно, интрига была до последнего тура, — сказал Мостовой. — Соболев что особенного сделал? Взял, пенальти ударил. Разве это сложно? “Динамо” принесло чемпионство “Зениту”, обыграв “Краснодар”. Да и футболисты “Краснодара” тоже подарили».
«Зенит» становился победителем чемпионата России в семи из последних восьми сезонов. Год назад титул впервые завоевал «Краснодар». В прошедшем розыгрыше краснодарский клуб занял второе место, набрав 66 очков. «Зенит» выиграл турнир с 68 баллами.
