Семак: «Конечно, у Дурана в “Зените” не получилось. Мы с ним разговаривали. Он и сам, естественно, расстроен»

В воскресенье сине-бело-голубые в гостях обыграли «Ростов» (1:0) и заняли первое место в РПЛ, опередив «Краснодар».
14 мая стало известно, что Дуран покинул расположение «Зенита» по личным причинам.
«По поводу Дурана: конечно, у него не получилось. Мы с ним разговаривали. Он и сам, естественно, расстроен. После прошлого матча, учитывая, что он в стартовый состав не попадает, спросил, будет ли у него игровое время. Но это тоже сложно предположить, как игра бы складывалась. Поэтому пошли навстречу и отпустили его заранее. Абсолютно хорошо поговорил. А то, что неудачно… Конечно, для такого игрока с таким потенциалом недостаточно матчей, забитых мячей на хорошем уровне, которые он мог бы записать в актив», — приводятся слова Семака на сайте клуба.
Дуран был арендован у «Аль-Насра» в начале февраля. Он провел за «Зенит» 9 матчей и забил 2 гола.