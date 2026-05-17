Семак: «Конечно, у Дурана в “Зените” не получилось. Мы с ним разговаривали. Он и сам, естественно, расстроен»

«По поводу Дурана: конечно, у него не получилось. Мы с ним разговаривали. Он и сам, естественно, расстроен. После прошлого матча, учитывая, что он в стартовый состав не попадает, спросил, будет ли у него игровое время. Но это тоже сложно предположить, как игра бы складывалась. Поэтому пошли навстречу и отпустили его заранее. Абсолютно хорошо поговорил. А то, что неудачно… Конечно, для такого игрока с таким потенциалом недостаточно матчей, забитых мячей на хорошем уровне, которые он мог бы записать в актив», — приводятся слова Семака на сайте клуба.