Мусаев рассказал, что Галицкий поблагодарил «Краснодар» за сезон

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий на 100% вовлечен в дела клуба, после матча 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» он поблагодарил футболистов и команду за сезон. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Ранее ТАСС сообщал, что в заключительном, 30-м туре «Зенит» на выезде победил «Ростов» (1:0) и в 11-й раз выиграл чемпионат России. Судьба чемпионства решалась в последнем туре. «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» (3:0), но оказался вторым, отстав от «Зенита» на два очка.
«Он тогда позвонил поздно ночью [после поражения от московского “Динамо”], мы вернулись со стадиона. Мы долго разговаривали, только слова поддержки, он всегда говорил, что это отличный сезон. Позавчера была открытая тренировка, он тоже подошел к команде, похвалил, сказал, что все молодцы, проделали большую работу. Он всегда рядом с нами, вовлечен, как всегда, на 100%. Не только в нашу команду, но и в молодежку, ЮФЛ [Юношескую футбольную лигу]. Он всегда ходит на все игры. Поэтому для футболистов была очень важна поддержка, тот разговор пару дней назад. Сейчас он тоже был с командой, поблагодарил, сказал теплые речи, все как обычно», — сказал Мусаев.
Краснодарская команда в прошлом сезоне впервые стала чемпионом России.
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
