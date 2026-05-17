Мусаев рассказал, что Галицкий поблагодарил «Краснодар» за сезон

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
1
:
Бетис
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Брест
1
:
Анже
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
0
:
Осер
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
0
:
Гавр
2
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
0
:
Ланс
4
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
3
:
Ренн
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Ницца
0
:
Метц
0
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
1
:
ПСЖ
1
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
3
:
Монако
4
Футбол. Италия
2-й тайм
Кальяри
2
:
Торино
1
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
2
:
Лечче
2
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
Футбол. Франция
22:00
Нант
0
:
Тулуза
0
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Сельта
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Жирона
0
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Хетафе
0
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Мальорка
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эспаньол
2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Алавес
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Вильярреал
0
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Валенсия
4
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Реал
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Вест Хэм
1
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Болонья
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
Мусаев рассказал, что Галицкий поблагодарил «Краснодар» за сезон

Краснодарцы стали вторыми, отстав от «Зенита» на два очка.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 17 мая. /ТАСС/. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий на 100% вовлечен в дела клуба, после матча 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» он поблагодарил футболистов и команду за сезон. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Ранее ТАСС сообщал, что в заключительном, 30-м туре «Зенит» на выезде победил «Ростов» (1:0) и в 11-й раз выиграл чемпионат России. Судьба чемпионства решалась в последнем туре. «Краснодар» на своем поле обыграл «Оренбург» (3:0), но оказался вторым, отстав от «Зенита» на два очка.

«Он тогда позвонил поздно ночью [после поражения от московского “Динамо”], мы вернулись со стадиона. Мы долго разговаривали, только слова поддержки, он всегда говорил, что это отличный сезон. Позавчера была открытая тренировка, он тоже подошел к команде, похвалил, сказал, что все молодцы, проделали большую работу. Он всегда рядом с нами, вовлечен, как всегда, на 100%. Не только в нашу команду, но и в молодежку, ЮФЛ [Юношескую футбольную лигу]. Он всегда ходит на все игры. Поэтому для футболистов была очень важна поддержка, тот разговор пару дней назад. Сейчас он тоже был с командой, поблагодарил, сказал теплые речи, все как обычно», — сказал Мусаев.

Краснодарская команда в прошлом сезоне впервые стала чемпионом России.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Краснодар
Кевин Ленини
(Джованни Гонсалес)
36′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
63′
Эдуард Сперцян
88′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
40′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
84′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
84′
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
77′
23
Хуан Мануэль Боселли
4
Диего Коста
84′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
64′
53
Александр Черников
Оренбург
1
Богдан Овсянников
2
Станислав Поройков
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
40′
6
Джон Алекс Паласиос
74′
4
Данила Хотулев
15′
20
Дмитрий Рыбчинский
57′
22
Павел Горелов
27
Ренат Голыбин
58′
8
Дамиан Пуэбла
30
Гедеон Гузина
69′
78
Руслан Куль
57
Евгений Болотов
84′
33
Ираклий Квеквескири
37
Ду Кейрос
69′
19
Алешандре Жезус
Статистика
Краснодар
Оренбург
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
22
8
Удары в створ
10
2
Угловые
5
3
Фолы
7
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
