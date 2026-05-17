Аршавин объяснил, за счет чего «Зенит» вернул чемпионский титул

«Зенит» оказался лучше своих конкурентов в РПЛ ответственным отношением к играм и сбалансированным составом, заявил в эфире «Матч ТВ» трехкратный чемпион России в составе петербургского клуба Андрей Аршавин.
«Это было важно после прошлого года, когда “Зенит” остался без титула. Дисциплиной и балансом “Зенит” оказался лучше своих конкурентов. “Голодные” футболисты отдают больше эмоций. Тяжело всегда поддерживать свой уровень. А после падения с вершины взойти туда втройне тяжелее», — сказал он.
Аршавин три раза становился с «Зенитом» чемпионом России (2007, 2012 и 2015 годы), а также брал с командой Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).
«Зенит» 17 мая удержал лидерство в турнирной таблице, обыграв в заключительном туре «Ростов» (1:0) и опередив «Краснодар» на два очка. До заключительного матча петербургский клуб был лидером турнира только после двух туров — 25-го и 29-го, в основном таблицу по ходу сезона возглавлял «Краснодар». Для «Зенита» этот титул чемпиона России стал 11-м (рекорд).
В прошлом сезоне «Зенит» проиграл «Краснодару» в чемпионской гонке одно очко.
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти