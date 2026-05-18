Орлов: «Не думаю, что Луис Энрике вернется в “Зенит” после ЧМ»

— Понятно, что состав сине-бело-голубых претерпит определенные изменения. Думаю, Луис Энрике после чемпионата мира в «Зенит» уже не вернется. За ним уже ведется охота. Слышал, что кто-то из бразильских клубов даже готов выложить за него 40 миллионов. Не меньше. Посмотрим. Пока никакой конкретики нет, и предложений в российский клуб не приходило. Возможно, это пока только агентские игры.
Не до конца ясно, что будет с Нино. При этом должен заметить, что приход в команду Дивеева явно пошел ему на пользу. «Зенит» однозначно угадал с этим трансфером. Игорь мгновенно адаптировался в составе и уже принес сине-бело-голубым немало пользы. Вот такие игроки «Зениту», конечно, нужны.
Сегодня точно не хочется никого журить в составе команды Семака. Все молодцы. Чемпионы. Глушенков? Ну… Не было у него должной поддержки от того же Вендела. Вы же видели, как бразилец двигался, как ошибался в передачах. Говорю же: чемоданное настроение.
Вернется ли он теперь из отпуска? Посмотрим. Знаю, что на него тоже есть спрос в Бразилии. По крайней мере, один клуб хотел бы его приобрести. Поживем — увидим. Тут ведь опять вопрос цены. Есть ли замена Венделу? Семак начал подпускать к основе Кондакова, дает ему игровое время. Перспективный парень. К тому же с паспортом.
25-летний бразилец в сезоне-2025/26 сыграл за «Зенит» 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Луис Энрике и Дуглас Сантос вошли в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Джонатан Альба
Сергей Семак
Александр Соболев
14′
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
78
Дмитрий Чистяков
73′
40
Илья Вахания
9
Мохаммад Мохеби
10′
87
Андрей Лангович
76′
7
Роналдо
8
Алексей Миронов
13′
66′
5
Данила Прохин
88′
62
Иван Комаров
83′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
52′
83′
19
Хорен Байрамян
99
Тимур Сулейманов
76′
69
Егор Голенков
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
78
Игорь Дивеев
33
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
77′
80′
21
Александр Ерохин
20
Педро
67′
28
Нуралы Алип
10
Максим Глушенков
89′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
67′
31
Густаво Мантуан
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
