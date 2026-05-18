Тимощук — о шутках про столетие «Зенита»: не обращали внимания — у нас была цель

— Как вы относились к шуткам про столетие? Как это было внутри команды?
— Честно, не обращал внимания. Шутить можно было, но у нас была цель, к которой мы шли очень тяжело. Нервно, проблемно. Но в этом и была наша сила: в нужный момент мы выстояли, дали хорошую концовку чемпионата. После зимней паузы практически не теряли очки, играли очень хорошо. Были небольшие осечки. Этим и прекрасен футбол: любая команда могла забрать чемпионат по очкам. Не хотелось бы, чтобы это произошло с нами, но это происходило, — сказал Тимощук.
«Зенит» выиграл чемпионат России, победив «Ростов» (1:0) в 30-м туре РПЛ. Петербургский клуб стал 11-кратным чемпионом страны.
Серебряные медали достались «Краснодару», бронзу завоевал «Локомотив».